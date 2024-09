¿Qué es el lupus y cómo se contagia?

Lupus

El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error los tejidos y órganos sanos del cuerpo.

Puede afectar múltiples sistemas, como la piel, las articulaciones, los riñones y el corazón. Hay varios tipos de lupus, siendo el lupus eritematoso sistémico (SEL, por sus siglas en inglés) el más común.

En las personas con lupus, el sistema inmune se vuelve hiperactivo, formando anticuerpos que atacan a los tejidos y esta enfermedad se caracteriza porque quienes la padecen presentan brotes en la piel.

Los síntomas de este mal son fatiga, erupciones en la piel, dolor en las articulaciones, fiebre y problemas renales. El tratamiento suele incluir medicamentos inmunosupresores y antiinflamatorios.

La causa exacta del lupus no se conoce, pero se cree que hay factores genéticos, hormonales y ambientales involucrados.

Una lucha

Hace unos días, Jimena Cuadra, hija de la presentadora de televisión Shirley Álvarez abrió su corazón para contarle a sus seguidores que padece esta enfermedad.

“El lupus me lo diagnosticaron hace poco, es algo nuevo para mí. Yo tuve una enfermedad autoinmune hace dos años, que se llamaba síndrome de Evans, pero hace poquito no me estaba sintiendo muy bien, por lo que decidí hacerme exámenes de sangre y demás y detectaron el lupus.

“Al inicio no fue fácil para mí escuchar ese diagnóstico, ya que era nuevo, pero lo importante es que ahorita estoy con mi debido tratamiento y me estoy cuidando mucho del sol, de hecho me compré muchos bloqueadores para no tener brotes”, reveló.

Esta nota se hizo con la ayuda de Inteligencia Artificial.