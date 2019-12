“Cuando llamé, el oficial que me atendió me quiso inducir a error y me dijo que ellos no atendían denuncias, que esas solo las hace el Ministerio de Salud. Yo lo que quería era que me mandaran una patrulla para acabar con ese escándalo y poder descansar tranquila esa noche, pero imagínese que yo me hubiese quedado con lo que el oficial me dijo y el otro sigue con el escándalo toda la noche”, contó Quirós.