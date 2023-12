¡Que no le pase! Algunos conductores se llevaron una desagradable sorpresa en Zapote

Varios conductores se la jugaron y estacionaron en línea amarilla. foto Rafael Murillo (Rafael Murillo)

Recientemente, se iniciaron las famosas fiestas de Zapote, y ya más de un conductor salió “rascando” por parquear en lugares que no están autorizados.

Un video compartido en TikTok por una usuaria llamada Laura Guerrero, dejó en evidencia cómo algunos conductores se la jugaron al estacionarse en la línea amarilla, pero la acción de los policías municipales fue más rápida que las de varios choferes, ya que en el clip se muestra cómo le bajan las placas a varios carros parqueados en vía pública.

En el video, la joven comentó: “Regalito de Zapote para Navidad, todos los guachis desaparecieron como Gasparín. ¡Qué duro!, porque les pagaron cinco rojos para que les quitaran las placas”.

Varios usuarios al ver el video dejaron sus opiniones: “Un mae le quitó las placas al carro para que no se las quitaran los policías, y se le llevaron el carro en grúa”, “¿Por qué no viajan mejor en Uber? Los parqueos están supercaros”, “Uno, semejante raya amarilla; dos, el guachi apenas llena los espacios se va; tres, no querer pagar un parqueo público donde va a estar más seguro;, y cuatro, es mejor viajar en Uber o taxi”. Otro comentario sarcástico decía: “Seguro no les van a quitar las placas en media calle, parqueados en línea amarilla”.

Dicha situación ha generado un debate entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la decisión de algunos conductores de parquear en vía pública, arriesgándose a recibir multas y sanciones por parte de las autoridades municipales. Además, se ha planteado la alternativa de utilizar servicios de transporte como Uber o taxis, considerando que los parqueos públicos tienen precios elevados.

Es importante recordarles a los conductores que deben respetar las normas de tránsito y utilizar los lugares designados para estacionarse, evitando así inconvenientes y posibles sanciones.