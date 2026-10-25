¿Qué número sale este domingo en la Lotería Nacional según la IA?

La Lotería Nacional llega este domingo 25 de octubre con premios que despiertan la ilusión de muchos jugadores, especialmente por el acumulado de ₡1.453 millones.

Para este sorteo, el premio mayor será de ₡175 millones por entero, por lo que quienes acostumbren comprar lotería tendrán una nueva oportunidad de probar suerte.

Ante la expectativa, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) escoger un número de dos cifras y una serie de tres dígitos.

El Gordito de Medio Año se jugará el próximo 5 de julio. (Creada con IA) (Gemini/Gemini)

COMBINACIÓN DE LA SUERTE SEGÚN LA IA

Número: 25

Serie: 145

Un acumulado que llama la atención

El principal atractivo de este domingo es el acumulado de ₡1.453 millones, además del premio mayor de ₡175 millones por entero.

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Aunque los montos pueden despertar grandes expectativas, el resultado dependerá exclusivamente del azar.

La combinación propuesta por la inteligencia artificial es únicamente una opción de entretenimiento para quienes deseen participar de manera responsable.