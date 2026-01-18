¿Qué número y serie recomienda la IA para el sorteo de la Lotería Nacional de la JPS de este domingo?

La Lotería Nacional celebrará este domingo 18 de enero el sorteo ordinario número 4885, un sorteo que despierta gran expectativa entre los jugadores, ya que el premio mayor repartirá ₡175 millones por entero, mientras que el segundo y tercer premio también ofrecen sumas atractivas.

Millones en juego este domingo

De acuerdo con la información oficial, el premio mayor del sorteo 4885 entregará ₡175 millones por entero, el segundo premio repartirá ₡30 millones por entero, y el tercer premio entregará ₡14 millones por entero, montos que convierten a este sorteo en uno de los más esperados del mes.

Como suele ocurrir previo a cada sorteo, muchas personas buscan señales, cábalas o recomendaciones para elegir sus números, ya sea por fechas especiales, números repetidos o simples corazonadas.

¿Qué recomienda la IA para este sorteo?

El sorteo 4885 de la Lotería Nacional se juega este domingo 18 de enero. (Made with Google IA/Made with Google AI)

Como un ejercicio de entretenimiento, una inteligencia artificial analizó patrones comunes de elección, equilibrio entre cifras altas y bajas y combinaciones que suelen llamar la atención de los jugadores, para sugerir un número y una serie de cara al sorteo de este domingo.

Según este análisis, la recomendación de la IA es para el número el 38, mientras que la serie sugerida es la 742. La elección se basa en combinaciones equilibradas y en números que no suelen ser los más populares, lo que para muchos jugadores representa un atractivo adicional.

Es importante recordar que la Lotería Nacional es un juego de azar, por lo que ninguna recomendación garantiza un premio. Cada número y serie tienen exactamente la misma probabilidad de salir favorecidos en el sorteo.

El premio mayor del sorteo entrega ¢175 millones en cada una de las dos emisiones. Fotografía: (JPS/Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA.