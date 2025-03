¿Qué pasa en un divorcio sin hijos y con una esposa que no trabaja?

El sonado caso del divorcio del futbolista de Alajuelense Celso Borges y la española Marta Peralta, hizo saltar varias dudas sobre un divorcio con hijos o sin hijos y si la esposa trabaja o no.

Para aclarar esas dudas contactamos a la abogada especialista en derecho de familia Jennifer Salas Cerdas, quien muy amablemente nos atendió y nos aclaró tamaño poco sobre el tema con sus respuestas.

Especialista en derecho familiar nos explica cómo aplica la ley en un divorcio cuando la esposa no trabaja y no hay hijos, como el caso de Celso Borges. (Instagram/Instagram)

Es importante la aclaración que nos hace la especialista: “El monto económico que se estableció a favor de Peralta se otorga en el Juzgado de Violencia Doméstica como una medida atípica de protección, resultado de la violencia patrimonial y sicológica que Peralta alega ser víctima y no es una pensión alimentaria provisional, ya que nuestro Código Procesal de Familia eliminó dicha figura”.

Esto quiere decir que el pago otorgado a Peralta es una medida de protección diseñada para abordar el daño económico y emocional que alega haber sufrido, y no un pago de manutención estándar.

Ahora bien, en un divorcio se contemplan algunos montos como los bienes gananciales y la cuota de pensión alimentaria, de lo cual podemos decir:

-¿Cómo camina un divorcio sin hijos?

Se aplica la división de bienes gananciales, que son los bienes logrados por la pareja dentro del matrimonio, si es que existen, además, se analiza si la cónyuge requiere una cuota alimentaria en caso de que ella no cuente con recursos propios.

-¿Qué pasa si la esposa no trabaja?

Ella puede solicitar pensión alimentaria porque dependía totalmente del marido.

-¿Podría la exesposa de Celso solicitar pensión alimentaria en el divorcio?

-Claro. Ella dejó país, familia, trabajo, amigos, toda una vida entera para venirse a Costa Rica tras el sueño profesional de su esposo. Ella puso en pausa su vida para permitirle a su esposo seguir creciendo.

-¿Se podría capear Celso o cualquier esposo la pensión?

No. Nuestra legislación no permite que un esposo, de la noche a la mañana, deje a su esposa desprotegida, sobre todo cuando él era el único sustento del hogar. Por eso es que ella tiene todo el derecho a solicitar pensión.

Jennifer Salas es abogada especialista en derecho de familia. (Cortesía/Cortesía Jennifer Salas)

-Marta Peralta tiene una maestría en Negocios y es abogada, ¿hasta cuándo debería Celso pagarle la pensión?

Si es que en el divorcio se le otorga a Peralta el beneficio de la cuota alimentaria, la misma será aplicable hasta que ella cuente con los recursos propios, una vez que comience a trabajar y se demuestre que está logrando con su salario mantener el nivel de vida honroso, o bien, que se haga de otra pareja que le genere un soporte económico.

-Si comienza a trabajar y no le pagan muy bien, ¿podría Celso seguir pagando pensión?

Claro. Si lo que gana no le alcanza para mantener el nivel de vida honroso que el esposo le generaba en el vínculo matrimonial, podría solicitar que le mantengan parte de la pensión.

-¿Hasta cuándo?

No hay un tiempo estimado. No le puedo decir un mes, dos, tres años. Celso sería quien tenga la carga de la prueba en el futuro para demostrar que a su expareja le cambiaron las condiciones, porque consiguió trabajo o se hizo de nueva pareja, y que ya no debe pagar pensión. Le toca a él, o bien ella voluntariamente podría indicar que ya no necesita recibir la pensión.

-¿Puede ella decidir no trabajar nunca más para que Celso le siga dando pensión por siempre?

No. No es que ella puede decidir simplemente ya no volver a trabajar. Es joven, profesional y está sana en todas sus capacidades. Lo que no puede es quedarse de la noche a la mañana sin el estilo de vida que un esposo le dio, luego de haber dejado en pausa su vida propia.

-¿En el momento que ella se haga de un novio se acaba la pensión?

No es tan así. Un novio no califica. En el momento en que ella se haga de una pareja y se logre demostrar que él es su soporte económico, Celso podría pedir la exoneración de la pensión.

-Ella se quedó en el departamento en el cual vivía con Celso, ¿qué pasa si mete un novio a vivir con ella en ese departamento?

Celso y Marta se casaron en setiembre del 2020.

Ya conviviendo con otra persona el tema es muy diferente y sí se le podría solicitar la exoneración si se demuestra que se convive con una nueva pareja y es soporte económico para ella.

-Si ella logra solo un trabajo a medio tiempo, ¿podría quedarse con una parte de la pensión?

Con ese trabajo a medio tiempo ya Celso podría solicitar reducción en la pensión o bien que demuestre que lo que le pagan por ese medio tiempo alcanza para que ella tenga el mismo nivel de vida que él le daba.

-Ella padece una enfermedad y Celso le compraba las medicinas, ¿debe seguir haciéndolo?

Lo de sus medicinas se contempla dentro del monto que se fijaría como pensión. Recordemos que la dependencia económica de ella es total. Ella dejó toda su vida y se vino con su esposo para Costa Rica, él era su único soporte económico.

-¿Habría sido todo diferente si ella trabajara?

Totalmente. Si se logra demostrar que ella tiene los recursos necesarios para mantener su propio estilo de vida podría eventualmente no existir una pensión, pero si el salario de ella en su trabajo no es suficiente para el estilo de vida que Celso le tenía cabe una pensión, tal vez más baja, pero sí cabe.

-¿Puede perder la pensión si decide devolverse a España?

No. No existe actualmente una pensión alimentaria. Como mencioné anteriormente en el caso concreto de Celso actualmente, lo que se le puso de manera provisional a Peralta es una medida de protección otorgada por el juzgado de violencia doméstica, ya que con el nuevo código procesal de familia se eliminó la pensión alimentaria provisional.

Esta cuota se otorga como una medida atípica de protección hacia ella, como resultado de la violencia patrimonial y psicológica que indica está viviendo.

¿Por qué medidas de protección contra Guimaraes?

De igual manera se le ponen medidas al papá de Celso, Alexandre Guimaraes, ya que ella indica que ambos tienen llaves del departamento y que ingresan al inmueble de manera antojadiza, violentando por completo su privacidad.

Si ella se queda en Costa Rica y la familia decide mandarle platica para que se ayude, ¿puede perder la pensión?

No. En lo absoluto.