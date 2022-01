¿Qué pasa si el profesor de mi hijo no se quiso vacunar contra el covid-19?

Unos cinco mil educadores de escuelas y colegios públicos no se han querido vacunar contra el covid-19, por lo que muchos padres de familia se preguntan, ‘¿y si uno de esos le toca a mi hijo?’.

De ser así, el centro educativo debe iniciar un proceso para que ese profesor se vacune o, de lo contrario, se iniciarán todos los pasos de ley para quitarlo del puesto.

De acuerdo al último informe, del 4 de octubre del año pasado, en el Ministerio de Educación (MEP), entre administrativos y profesores hay 5.803 funcionarios que no tenían ni una sola dosis contra el coronavirus, esa cifra representa el 6% de los 88 mil funcionarios que tiene el MEP.

“Es obligatoria la vacuna para profesores y cualquier persona que entre al centro educativo, eso incluye el personal contratado por las juntas de educación (los que trabajan en comedores), administrativos y los papás que por alguna razón deban entrar al centro educativo”, aclara el ministro de Educación, Steven González Cortés.

A partir del 17 de febrero arranca el curso lectivo. Cada centro educativo debe levantar una lista comprobando cuáles de sus educadores están vacunados con una, dos y hasta tres dosis, ya sea con el código QR, el carné de vacunación o mediante el EDUS, además, de los que no tienen una sola vacuna y los que no quieren del todo vacunarse contra el covid-19.

“Emití un lineamiento a finales del año pasado en el cual se aclaran los pasos a seguir con los educadores que no quieren vacunarse, son varias etapas, la primera es el convencimiento, lograr convencer a esos educadores para que se vacunen. En esos lineamientos hay una última prevención para que se vacunen, algo que se hará una vez se tengan las listas y si aún así no quieren vacunarse, entonces se inicia el proceso disciplinario.

“Ese proceso disciplinario podría terminar con que un educador, así tenga un nombramiento en propiedad, pierda su puesto de trabajo”, explica el ministro del MEP.

Además, González recordó que no se apruebarán recargos ni extensiones de nombramientos a los profesionales que no estén vacunados. Al personal interino simplemente no se le renovará su contrato.

Ya la Junta Paritaria de Relaciones Laborales del MEP hizo una solicitud a la Comisión Nacional de Vacunación para que a todos los funcionarios se les ponga, lo más pronto posible, la tercera dosis.

El 50% del personal del MEP tiene algún factor de riesgo y por eso se vuelve candidato a la tercera dosis, lo que significa que en ese tema se puede avanzar a buen paso.

“La vacuna de momento no es obligatoria para los estudiantes, por eso recibirán la educación normalmente, por eso es que no se les va a pedir vacuna, para no negar el derecho humano a la educación”, concluye el ministro González.

Con respecto a usar escuelas y colegios como vacunatorios, el ministro confirmó que están totalmente a las órdenes de Salud para que eso se logre.