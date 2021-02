“La situación que vivimos los transportistas de estudiantes es terrible. Hablamos de trabajadores que ya van para un año de no ganarse un cinco y nadie nos aclara el panorama porque incluso los que se dedican a transportar a los estudiantes que subvenciona el Ministerio de Educación, no la tienen clara, porque están esperando que los directores de los centros de educación les den los números claros y ellos están esperando que el ministerio les dé una solución y eso no llega”, explica don Roberto.