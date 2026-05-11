Nacional

¿Qué pasó? JPS tuvo que frenar sorteo de lotería en vivo

La situación ocurrió durante el sorteo ordinario número 4900 de la Junta de Protección Social

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo ordinario número 4900 de la Lotería Nacional tuvo que ser detenido la noche de este domingo luego de que se presentara un problema técnico con la tómbola de series durante la transmisión en vivo.

El sorteo se frenó en plena transmisión

La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
El sorteo 4900 de la Lotería Nacional fue detenido por una falla técnica. (Captura de pantalla)

La situación ocurrió mientras se realizaba el sorteo de manera normal y fue el propio presentador Arie García quien alertó sobre el inconveniente frente a cámaras.

“Se detiene el sorteo, algo sucedió con la tómbola de series y se han salido de la tómbola, algunas de ellas están fuera de la tómbola”, explicó.

¿Qué fue lo que pasó?

Minutos después, Jorge Baltodano, funcionario de la Junta, explicó el problema técnico que obligó a suspender momentáneamente el proceso.

“El resorte de la esfera de las series falló, entonces vamos a sacar todas las series de la esfera, volver a armar los ficheros y usar la esfera de contingencia, una manual, de momento”, detalló.

JPS activó protocolo de contingencia

Tras la falla mecánica, funcionarios de la Junta de Protección Social iniciaron el procedimiento para reorganizar las series y continuar el sorteo utilizando el sistema alternativo.

El incidente rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo y generó comentarios en redes sociales.

De momento están intentando solucionar el problema han salido varios premios, entre ellos el tercero y segundo, pero sigue sin salir el premio mayor.

Al ser las 8 de la noche se reanudó el sorteo.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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