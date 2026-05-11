¿Qué pasó? JPS tuvo que frenar sorteo de lotería en vivo

El sorteo ordinario número 4900 de la Lotería Nacional tuvo que ser detenido la noche de este domingo luego de que se presentara un problema técnico con la tómbola de series durante la transmisión en vivo.

El sorteo se frenó en plena transmisión

El sorteo 4900 de la Lotería Nacional fue detenido por una falla técnica. (Captura de pantalla)

La situación ocurrió mientras se realizaba el sorteo de manera normal y fue el propio presentador Arie García quien alertó sobre el inconveniente frente a cámaras.

“Se detiene el sorteo, algo sucedió con la tómbola de series y se han salido de la tómbola, algunas de ellas están fuera de la tómbola”, explicó.

¿Qué fue lo que pasó?

Minutos después, Jorge Baltodano, funcionario de la Junta, explicó el problema técnico que obligó a suspender momentáneamente el proceso.

“El resorte de la esfera de las series falló, entonces vamos a sacar todas las series de la esfera, volver a armar los ficheros y usar la esfera de contingencia, una manual, de momento”, detalló.

JPS activó protocolo de contingencia

Tras la falla mecánica, funcionarios de la Junta de Protección Social iniciaron el procedimiento para reorganizar las series y continuar el sorteo utilizando el sistema alternativo.

El incidente rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo y generó comentarios en redes sociales.

De momento están intentando solucionar el problema han salido varios premios, entre ellos el tercero y segundo, pero sigue sin salir el premio mayor.

Al ser las 8 de la noche se reanudó el sorteo.