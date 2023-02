¡Qué pecado! Esto le pidió niña víctima de racismo a su mamá por lo ocurrido

Nadie, pero en especial ningún niño, debería ser víctima de racismo o bullying por su aspecto físico o su raza, sin embargo, una pequeña afrodescendiente de cinco años está luchando contra este mal desde el año anterior, cuando cursaba materno.

Las trenzas y prensas adornando sus peinados es parte de la identidad cultural afrodescenciente. (Marvin Caravaca)

La pequeña estudiante de kínder, en la escuela Manuel Hidalgo Mora, de Aserrí, habría sido víctima de comentarios racistas por su peinado por parte de una maestra de primer grado, de apellido Madrigal, durante la celebración del acto cívico de inicio de clases el pasado lunes 6 de febrero.

“Por favor no traigan a sus hijos con rastas ni dreads, aquí no estamos en Limón, es Aserrí. Ni mucho menos traigan a sus hijas con el montón de cosas en el pelo”, fueron las palabras de la educadora que hicieron reaccionar a la pequeña al escucharlas, volviendo a ver a su mamá por sentirse aludida.

Esteban Martínez, abogado de la familia conversó con La Teja y nos contó que a raíz de lo ocurrido, la menor de edad no ha asistido a clases esta semana, debido a la afectación sufrida por los comentarios.

Diputada limonense repudia racismo contra niña

“Es una niña adorable y superinteligente, pero desde el año pasado la venían atacando y haciéndole bullying por sus peinados con trencitas y abalorios típicos de la cultura afrodescendiente. Y le ha dicho a la mamá que mejor no le ponga nada en la cabeza, porque ella no quiere que le digan cosas y ahora dijo que mejor se cortaba el pelo. Imagínese a una niña desde esa edad no aceptándose a sí misma porque va a incomodar a las personas”, explicó Martínez.

La madre de la menor, de apellido McDougall, ya había hecho esfuerzos para que la profesora del año pasado interviniera, pero nunca lo hicieron.

El abogado indicó que se puso una denuncia de oficio solicitando la intervención de la asociación que vela por los derechos de las personas afrodescendientes y va a solicitar estar como parte en el proceso disciplinario del Ministerio de Educación Pública (MEP), así como la interposición de un proceso contencioso administrativo.

La diputada limonense Rosalía Brown visitó la escuela donde ocurrieron los hechos racistas contra una niña de 5 años. (Cortesía)

Trasladada

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, indicó en un video que la maestra se disculpó con las afectadas, sin embargo, Martínez aclara que fue una “disculpa” a medias, porque aceptó lo que dijo y que puso a Limón de ejemplo, pero que fue que la malinterpretaron.

Esto fue el mismo lunes frente a la directora, pero no ante los estudiantes, docentes y padres de familia ante los que los había expresado y humillado a la niña.

¿Qué decidió el MEP sobre maestra que hizo comentarios racistas contra niña de 5 años?

“Con una disculpa pública no se va a resolver nada, la idea es que esto no le vuelva a pasar a ningún niño, por ninguna circunstancia. El proceso disciplinario debe continuar y el Estado también es responsable de lo que hagan sus funcionarios”, afirmó el abogado.

Müller afirmó que ya el MPEP estaba realizando las gestiones para que esta misma tarde la educadora fuera trasladada, mientras se hace la investigación de lo sucedido, a fin de que los estudiantes no se queden sin maestra.

La diputada Rosalía Brown visitó este jueves la escuela para dar seguimiento al caso de la niña discriminada.