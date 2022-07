¿Quién es Caro Quintero y cuál es su relación con Costa Rica?

Caro Quintero tiene ahora 69 años.

Rafael Caro Quintero, conocido como “el Narco de narcos”, fue detenido el viernes en un operativo llevado a cabo por la Marina de México.

Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara y de 69 años, fue detenido en Chihuahua. Este jefe narco tiene una relación con Costa Rica porque fue aquí donde lo detuvieron el jueves 4 de abril de 1985 en Río Segundo de Alajuela. Tenía entonces 32 años.

Las autoridades ticas también detuvieron a sus cuatro guardaespaldas: José Albino Bazán, Juan Carlos Campos, Luis Beltrán y Miguel Lugo. También cayó su amante, Sara Cossio.

Caro vivía en una propiedad enorme llamada “La California” que después de su arresto fue tomada por grupos de precaristas que la desmantelaron.

La lujosa finca La California es donde vivía Caro Quintero. EL UNIVERSAL (El Universal)

Rafael Brenes Valenciano era el jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ cuando se dio la detención de Caro Quintero en Costa Rica.

Brenes no participó en el allanamiento ni en la detención del jefe narco, que fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad Pública, pero --como se dice en buen tico-- tuvo que comerse la bronca del operativo.

En cuanto llegó al caserón donde vivía el mexicano le tocó encargarse de las 32 joyas decomisadas en la quinta La California y de todos los detenidos.

“No se me podía perder nada porque me entregaron los dos maletines con un inventario detallado de cada una de las joyas. Le dije a Gerardo Láscarez (hoy exagente del OIJ) ‘cuídeme esto y no se puede perder nada, cabrón, porque me meten al tabo a mí”, contó Brenes a La Teja.

Esas joyas fueron subastadas tiempo después.

Rafael Brenes conoció de cerca el caso de Caro Quintero. Jorge Navarro (Jorge Navarro Trejos)

Poder y crimen

El narcotraficante se hizo famoso en los años ochenta por ser uno de los criminales más poderosos de México. Le sobraba la plata y llevaba una vida de lujos y excesos, algo típico en los grandes capos de la droga.

Después de su arresto en Costa Rica, Caro Quintero pasó 28 años encarcelado en un penal estatal de Jalisco.

Salió en libertad en el 2013 por un tecnicismo legal. Días después la Procuraduría General de la República (PGR) activó una nueva orden para arrestarlo pero ya no dio con él.

Era uno de los hombres más buscados por el FBI y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

La recompensa para quien diera información que llevara a su captura era de $20 millones, la más alta ofrecida por las autoridades estadounidenses hasta ahora.

Caro Quintero poco antes de salir libre en el 2013. AFP (Cortesía)

La DEA lo reconoce como el verdadero líder del Cartel de Sinaloa después de Miguel Félix Gallardo y tras la caída de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien fue su alumno.

Caro Quintero creó un grupo armado conocido como La Barredora 24/7 y terminó enfrentado con los hijos de “el Chapo” bajo el argumento de que tenía derecho de antigüedad.

Este viernes, un perro llamado Max, de la Marina de México, encontró escondido en unos matorrales. Estados Unidos pide que lo extraditen para encerrarlo allá; no le perdona haber matado a Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, en 1985.