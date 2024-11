¿Quién va a ganar las elecciones presidencial 2026? Esto opina el pueblo

Las elecciones presidencial 2026 se están acercando y rápido. Eso quiere decir que muy pronto los costarricenses van a tener que definir quién va a estar a cargo del país por los próximos cuatro años.

Los diferentes partidos comienzan a calentar motores de cara a las elecciones 2026 y pronto veremos el incio de las diferentes campañas presidenciales.

Y si bien aún es un poco temprano para definir un ganador, considerando que el periodo de candidaturas del Tribunal Supremo de Elecciones aún está abierto, la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica nos dio una pincelada de lo que podemos esperar.

Y así como era de esperarse, hay a perdedores y ganadores.

En el caso de los grandes perdedores tenemos al Partido Acción Ciudadana (PAC) y al Partido Nueva República, ambos con una intención de voto del 0%.

Escalando la lista se encuentran el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), ambos con una intención del 1% de los encuestados. Mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acumula un 2% de los votos.

Curiosamente, el partido de gobierno, Progreso Social Democrático y Liberación Nacional, están empatados con un 7% de los votos.

Ahora, algo interesante es que un 8% de los encuestados dijo que votaría por “alguno del presidente” y ese es uno de los grandes problemas que enfrenta Rodrigo Chaves de cara a las elecciones 2026 y es que, hay tanto partidos afiliados a él que la gente no sabe por cuál votar.

El presidente Rodrigo Chaves tendrá que ver cómo une a todos sus simpatizantes bajo una sola bandera política. Foto: Archivo.

No obstante, el gran ganador es la incertidumbre con un abrumante 55% de los encuestados diciendo que no saben por cuál partido votar y un 16% diciendo que no van a votar por ningún partido.

Desencanto

Para nadie es un secreto que el tico está desgastado de la política y las próximas elecciones van a pesar en más de uno de los votantes. Ese sentimiento de desencanto quedó demostrado en la encuesta del CIEP, que reveló que la mayoría de costarricenses están preocupados por las próximas elecciones.

Entre los encuestados, el 55% sienten preocupación, el 11% se siente ansioso, el 7% están cansados y solo un 6% se siente contento de cara a las elecciones.

A esto hay que sumarle que los ticos cada vez están menos afiliados a los partidos. Para que se hagan una idea de la situación, el 85% de las personas consultadas aseguró no tener simpatía con ningún partido. Eso nos deja solo con un 15% que sí es afiliado a algún movimiento.

Definitivamente estas elecciones presidenciales 2026 van a ser todo un tema de conversación.