¿Quiere aprender a hacer bloqueador solar y champú natural? La UNA le enseña cómo

La Universidad Nacional ofrecerá un taller para aprender a hacer bloqueador solar, champú y cremas naturales. (UNA)

¿Le gustaría aprender a hacer bloqueador solar, champú y otras cosas para usted, su familia y hasta para vender? Pues aquí le contamos de una oportunidad de oro.

La Universidad Nacional (UNA) dará un taller en el que los participantes aprenderán a elaborar cremas y ungüentos naturales.

El curso será impartido por la Escuela de Química de la Universidad Nacional y su nombre es: “Química Natural: Taller de Cremas y Ungüentos”.

Los productos se basan en plantas medicinales, lo que da un valor agregado a cada uno de los artículos que usted elabore.

La UNA detalló que en el taller se explicará cómo hacer bloqueador solar, ungüento medicinal, champú y también crema humectante.

Los productos se elaboran con ingredientes naturales que aportan beneficios a la piel. (Archivo)

“El curso se impartirá de manera presencial el sábado 25 de octubre y el 1.° de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El valor es de ¢30 000. Los interesados en participar deben inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/Nxz6CigfinjW3f5B6

“La matrícula se puede cancelar por medio de depósito bancario y también por SINPE Móvil. Para obtener más información o coordinar los pagos, puede escribir al correo eduquim@una.ac.cr, llamar al 2277-3356 o contactar al WhatsApp 8724-2247″, informó la universidad.

Esta inversión podría representar la oportunidad que usted estaba esperando para aprender a elaborar productos que podrían convertirse en su emprendimiento.