¿Quiere Óscar Izquierdo, diputado del PLN, tirarse para presidente?

Óscar Izquierdo, diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), salió a aclarar si es cierto que está pensando en tirarse para ser presidente de la República.

Él aceptó que está evaluando la posibilidad de presentarse como precandidato presidencial de su partido.

“Algunas personas me han tocado el tema. Dirigentes del partido en las bases me han llamado desde varios cantones. No es que haya sido algo masivo, pero voy a esperar a la Asamblea Nacional del 1.° de octubre”, explicó el diputado.

Izquierdo agregó que tomará la decisión sobre su precandidatura pronto.

Además de Izquierdo, los diputados liberacionistas Gilbert Jiménez y Carolina Delgado, así como al excanciller Enrique Castillo, también lucharían por la silla presidencial.

Este sábado será crucial para el PLN, ya que definirá el mecanismo de elección de su candidato presidencial. El Directorio Político impulsa una convención con un padrón solo de liberacionistas.