Quinceañero beneficiado por Obras del Espíritu Santo: “Estaría en la calle de no ser por el padre Sergio”

Felipe Moncada, de 15 años, es uno de los muchísimos jóvenes que reciben una mano de las Obras del Espíritu Santo, del padre Sergio Valverde. Y ahora el muchacho está deseando que terminen la primera Torre Espíritu Santo para ocupar una habitación.

Felipe Morúa nos hizo de guía en la torre en la que pronto vivirá. (Cortesía/Cortesía)

Este jueves 18 de setiembre, el sacerdote convocó a la prensa para anunciar la II Torretón y dentro de las actividades hubo una visita a la primera torre que se está construyendo y que se entregará finalizada el próximo 4 de diciembre.

El joven Felipe Moncada está esperando que finalicen la primera torre para ocupar una habitación

Para realizar el recorrido, nos asignaron un guía que estuvo siempre con nosotros, se trató de Felipe, y caminado y viendo la obra nos confirmó que “seguro estaría en la calle de no ser por el padre Sergio Valverde y las Obras del Espíritu Santo”.

LEA MÁS: Tico fue arrestado en Estados Unidos, desapareció y su familia lo encontró en estado vegetal

“Yo llegué aquí y encontré una familia. Creí que me iban a juzgar y a señalar, pero nada de eso, nadie me juzgó y siempre recibí un trato superagradable. No duré ni una hora en sentirme como en la casa y ese calor de hogar me atrapó hasta el día de hoy. El padre Sergio le ayuda a uno a mantenerse ocupado, a servirle a los demás y a no pensar en dar malos pasos”.

Este jueves, el padre Sergio Valverde mostró una habitación de los Albergues Juveniles de la Alegría completamente finalizada, vean qué preciosa. (Cortesía/Cortesía)

Le encanta que, como él dice, ya está encarrilado en el camino positivo de la vida. A sus 15 años está en tercer año de colegio en el Ricardo Fernández Guardia. Solo piensa en estudiar, servirle a quienes más lo necesiten en Obras del Espíritu Santo y avanzar con su gran sueño: ser un profesional.

Bernardo Quesada nos da detalles de la II Torretón de la Alegría

“Cuando hablo de camino positivo es porque actualmente soy líder de monaguillos aquí con el padre Sergio y próximamente, si Dios lo permite, seré sacristán menor. Me encanta estar en misa, en contacto directo con Dios.

LEA MÁS: La bisabuela tica de 83 años que convirtió sus recetas en un éxito de ventas

“Estoy muy emocionado por la construcción de la primera torre porque es la de hombres y una vez la entreguen, si Dios lo permite, estaré en una habitación. Más que una habitación, la veo como el lugar perfecto para poder cumplir mis sueños”, explica el monaguillo.

Vean cómo va la primera torre, ya lleva el 63% de avances, se ocupa de la ayuda de todos para finalizarla. (Cortesía/Cortesía)

Felipe tiene seguro que irá a la universidad; sin embargo, a sus 15 años todavía no se decide si estudiar Medicina, Derecho o Educación de Matemáticas. “Todas son carreras que me permitirán servirle a los demás, eso es lo que quiero hacer.

“Es que desde muy pequeño he visto que el padre Sergio ayuda a mi familia, con comida, con consejería, con otro montón de cosas. Siempre ha estado presente y eso me hizo entender que uno puede ayudar mucho y esa ayuda sirve para cambiar vidas”, comenta.

No se paran los trabajos, las habitaciones ya van cogiendo forma y llenándose de los muebles que ocuparán los jóvenes. (Cortesía/Cortesía)

¿Dónde estaría Felipe sino se hubiese involucrado con Obras del Espíritu Santo? “Es una pregunta interesante. Hace año y medio me metí más fuerte con el padre Sergio porque ya comenzaba a sentir eso de que me da pereza estudiar, que me quiero salir del colegio, no me gusta hacer caso en mi casa ni el colegio.

LEA MÁS: Jóvenes estudiantes de Heredia le dieron vida a billete de cinco colones de Costa Rica

“El abrazo de amor tan grande que recibí aquí me impactó y me llenó. El mismo padre Sergio dice que el amor cambia y pude comprobar que en verdad el amor cambia demasiado a las personas, yo pasé de pensar en hasta salirme del cole a tener sueños universitarios.

Vean qué precioso este baño que cumple con la Ley 7.800 para personas con alguna discapacidad. (Cortesía/Cortesía)

“Para seguir con mis sueños ocupo la Torre Espíritu Santo ya lista, estoy seguro que tanto yo como cientos de jóvenes más podremos cumplir nuestras mestas ahí”, dice con total confianza.

II Torretón

La fiesta de la solidaridad regresa a Hatillo con la II edición de la Torretón de la Alegría, organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo.

En la foto, Bernardo Quesada, el padre Sergio Valverde, Luis Enrique Mejía Godoy y el Charro Gabriel Morúa. (Cortesía/Cortesía)

La cita será el sábado 27 de setiembre, desde la 1 p.m. hasta las 7 p.m., en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2 (a la par del colegio Brenes Mesén).

En conferencia de prensa el padre Sergio recordó que todavía le faltan 500 millones de colones para terminar la primera torre. (Cortesía/Cortesía)

El lema de este año es “Yo dono por las Torres”, porque la meta es recaudar nada más y nada menos que ₡500 millones para terminar totalmente la primera torre de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”, un proyecto que dará techo y atención integral a más de 700 jóvenes en alto riesgo social, muchos de ellos sin familia o que ya salieron de albergues al cumplir 18 años.

LEA MÁS: Estudiantes lograron desfilar este 15 de setiembre gracias a su esfuerzo y disciplina

La II Torretón promete ser un fiestón de música, mensaje positivo y alegría: en tarima estarán Martín Valverde, Los Ajenos, Son de Tikizia, Marfil, MasterKey, Fluxy B, el Charro Murúa y hasta el nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, entre otros artistas que pondrán a cantar y bailar a los asistentes.

Vean qué lindo momento, los niños de Obras del Espíritu Santo agradeciendo con abrazos a los cantantes Luis Enrique Mejía Godoy (anteojos) y al Charro Murúa. (Cortesía/Cortesía)

La conducción estará en manos de un combo de presentadores muy conocidos como Natalia Rodríguez, Adriana Durán, Jair Cruz, Liseth Castro y más, quienes le darán ritmo a la jornada.

Si no puede ir, no hay excusa: el evento será transmitido en vivo por tele y radio, y también hay chance de ayudar desde la casa con donaciones vía SINPE Móvil al 8457-2024 o a cuentas en Scotiabank y el BCR.

Actualmente, la primera torre, la de los hombres, ya tiene un 63% de avance y con la ayuda de todos se espera que pronto esté lista para abrir sus puertas.

El padre Sergio y los niños de Obras del Espíritu Santo cantaron alegres el himno de la institución durante la conferencia de prensa. (Cortesía/Cortesía)

Una vez la primera torre abra sus puertas se inicia con la segunda y cuando esa también se termine, el padre Sergio confirmó que ya inició su sueño de Torres Espíritu Santo en Puntarenas y Limón.