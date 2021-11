Ramón Luis Méndez indignado con el INS: “Fui pisoteado, humillado y tratado como una basura”

Ramón Luis Méndez asegura que fue “pisoteado, humillado y tratado como una basura” por el Instituto Nacional de Seguros (INS) después del 10 de setiembre, cuando cumplió 65 años.

Por eso el analista arbitral de Canal 7 demandó a la institución.

El exsilbatero de primera división dice que durante varios años pagó una póliza de vida de 57 mil colones mensuales y que, inmediatamente después de cumplir 65 años, lo llamaron del INS para dejarle bien claro que pasaría a pagar ¢1.086.339 mensuales si quería seguir con la póliza.

"Esperaba un aumento en la póliza de vida, pero no un aumento tan descarado", asegura Ramón Luis Méndez. Archivo. "Esperaba un aumento en la póliza de vida, pero no un aumento tan descarado", asegura Ramón Luis Méndez. Archivo. (Alejandro Gamboa Madrigal)

“Usted ha visto el eslogan del INS: ‘Estamos para servirle’, eso es mentira, es una farsa, deberían poner en su eslogan que ‘estamos para botarlo a la basura’, porque eso fue lo que hicieron conmigo, me dieron una patada en el trasero.

“Me siento denigrado, desmotivado, desmoralizado. Esta situación me ha golpeado mucho psicológicamente. Justo cuando uno más empieza a necesitar del INS porque es adulto mayor, es cuando le dicen a uno en la propia cara que es un viejo que no sirve para nada y eso duele, eso afecta mucho’”, explica el analista.

¿Usted no firmó esa póliza con las cláusulas bien claras?, le preguntamos. “Sí. Uno firma la póliza que tiene todo bien claro, pero se habla de que la cuota subirá y yo esperaba que fuese algo así como 100 mil colones e incluso 200 mil, pero jamás me esperé algo tan descarado como un aumento mayor al 2.000%. Es que pasar de pagar 57 mil colones al mes a casi ¢1.100.000 mil es un descaro”.

¿Entonces sí esperaba un aumento? “Le repito, sí, pero no con tanto descaro. Eso no fue un aumento, fue una bofetada, una humillación, me están diciendo que no sirvo para nada a partir de que alcancé la tercera edad. En verdad que por momentos lo hacen a uno sentirse una basura”.

Ramón Luis presentó la demanda, de la mano del abogado Wálter Brenes, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que está convencido de que fue discriminado por ser adulto mayor.

El INS le dice a Ramón Luis que él sabía lo que firmó ya que eso está en las cláusulas del contrato. Archivo. El INS le dice a Ramón Luis que él sabía lo que firmó ya que eso está en las cláusulas del contrato. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

Según explica la demanda, el INS le informó a Ramón Luis que el pago mensual de su póliza de vida aumentaría así: póliza Vida Plus pasaría de ¢20.346 a ¢592.300, el seguro de enfermedades graves aumentaría de ¢23.613 a ¢122.343 y, por último, la póliza de protección múltiple cambiaría de ¢9.143 a ¢371.696.

“La demanda en primer lugar es por mí, porque el trato que me dieron fue humillante, en segundo lugar, por todas aquellas personas que vivieron lo mismo, pero que se quedan calladas y no demandan, esto no puede seguir, algo tiene que cambiar en el país, ser adulto mayor no significa ser una basura, yo me niego totalmente a creerme eso, todavía tengo mucha vida por vivir, hago ejercicio, como saludable. No y no. Yo no soy una basura, soy un adulto mayor que ama su vida”, reafirma el exárbitro.

Debidamente informados

Le hicimos la consulta al INS sobre este caso y esto fue lo que nos respondieron: “Al día de hoy, el Instituto no ha sido notificado de una demanda por parte del señor Ramón Luis Méndez. Al tratarse de contratos privados, la ley nos imposibilita brindar detalles de las pólizas tomadas por nuestros clientes.

“En términos generales, el Instituto cuenta con algunas pólizas que ofrecen tarifas por rangos de edad, lo cual puede generar diferencias de primas al pasar de un rango a otro. Esta condición queda debidamente informada en la solicitud del seguro y en el condicionado del mismo.

“En este caso en particular que usted indica, vamos a hacer una revisión más exhaustiva y nos comunicaremos con el cliente para conocer los detalles de lo ocurrido”, dijeron en el INS.

Discriminación total

Fabián Trejos Cascante, gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), asegura que el caso de Ramón Luis no es nuevo ya que ellos saben de otras personas tratadas igual por el INS.

“Muchas personas adultas mayores se han quejado con nosotros. Hemos sostenido reuniones con la Superintendencia General de Seguros (Sugese) para tratar el tema, buscar la forma de que esta situación se pueda modificar porque lo que se da es una discriminación total de acceso a los seguros por motivo de la edad; sin embargo, no hemos logrado nada con la Sugese, ningún avance.

Ageco y Conapam creen que esos casos son discriminatorios porque a los adultos mayores les queda mucho por vivir. Archivo. Ageco y Conapam creen que esos casos son discriminatorios porque a los adultos mayores les queda mucho por vivir. Archivo. (Albert Marín.)

“El INS se mueve por el tema del riesgo; sin embargo, si el adulto mayor está bien físicamente, en un país con una esperanza de vida de 20 años más después de cumplir 65, eso significa que los parámetros deben arreglarse porque no se están respetando los derechos de los adultos mayores”, asegura don Fabián.

Alexandra Villalobos Quesada, jefa de la Unidad de Gestión Social del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), también dice que el INS está realizando actos de discriminación con los adultos mayores en el tema de las pólizas de vida.

“Tenemos conocimiento de estas situaciones, además de otras como el acceso a préstamos que es de cero para personas mayores de 70 años. Hay que intervenir y visibilizar este problema de clara discriminación al adulto mayor.

“Para el Conapam es muy preocupante esto que está sucediendo con el INS porque la Convención Interamericana de los Derechos Humanos condena la discriminación por edad y eso es lo que está sucediendo en este caso y muchos otros más”, advirtió Villalobos.