Raquel ya dejó de luchar contra el cáncer: “El cáncer no me ganó; gané yo”

“Reafirmarle a la gente que soy creyente y que el cáncer no me ganó; gané yo porque trascendí a la vida eterna”. Esas palabras fueron las que dejó en vida Raquel Mechoulam, quien falleció este viernes 8 de diciembre.

A Raquel, también conocida en redes sociales como “Raquel por la vida” se la presentamos desde setiembre del año pasado y a partir de ahí publicamos varias notas con esta guerrera que jamás perdió su motivación y positivismo.

Raquel fue siempre 100% positiva y eso los transmitió a todo el mundo. (Cortesía )

Hace pocos minutos en su página de Facebook “Raquel por la vida” postearon un mensaje confirmando el fallecimiento. “Con el corazón en la mano, les comparto que nuestra queridísima Raquel ya no tiene dolor.

“Su misión a través de esta plataforma era inspirar a por lo menos una persona y logró inspirar a muchísimas. Su deseo era el descanso y ese milagro ha sido cumplido”, es lo que dice el mensaje, el cual no informa sobre horas ni fechas de las honras fúnebres.

Con este posteo hace menos de una hora se confirmó el fallecimiento de la guerrera. (Tomada de Facebook)

Cuando Raquel abrió su perfil de Facebook publicó: “¡Hola! Mi nombre es Raquel. Tengo 40 años, vivo en Costa Rica con mi esposo y mis perros. Siempre me ha gustado escribir y tras una serie de eventos que han puesto mi salud en jaque, múltiples tratamientos, cirugías e incertidumbre, hoy me decidí a hacer esta página.

“En parte para matar el aburrimiento de estar en casa recuperándome, en parte para contar mi experiencia de vida. Porque si esta le ayuda, aunque sea a una sola persona a no sentirse sola, me doy por satisfecha. Conste: no prometo nada. No sé de qué voy a escribir, no sé qué les voy a contar. A veces será con humor, a veces en serio. Pero vamos juntos, un día a la vez, ¿quién se apunta?”.

Esta foto con Shirley Cruz la hizo super feliz y casi de inmediato que se la tomó la puso en su perfil de Facebook. (Cortesía)

El pasado 25 de octubre, un día después de cumplir 4 años de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, el cual hizo metástasis en cerebro, pulmón y huesos, Raquel hizo su último posteo: “Lo que yo tenía era un problema en la articulación temporomandibular y en tiempo récord es un dolor menos. GRACIAS doc; tener un ‘dolor menos’ en mi situación y que me den de alta es simplemente maravilloso.

“Ahora voy a seguir con fisioterapia en otro lugar cerquita de la casa, haciendo mis ejercicios de la mandíbula y con medicamento a diario”.

En La Teja les damos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.