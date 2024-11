Receta: Pizza sencilla, pero deliciosa para hacer en microondas o sartén

¡Feliz domingo! Hoy les traigo una pizza sencilla de realizar y sin necesidad de horno, se hace en sartén e incluso en microondas.

Usted calcula la cantidad de queso y jamón que le quiera poner.

Me gusta cocinar la masa por ambos lados, esto hace que sea crocante y tenga mejor textura.

Si la hacen microondas lo ideal es cocinar la masa primero cuatro minutos, colocar el relleno y nuevamente cuatro minutos, pero lo que me gusta de hacerla en sartén es que queda crocantey no me limito a tener horno o bien microondas, sino simplemente un sartén.

Los productos que le pongamos es a gusto, por ejemplo, a mí me encanta con el tomate fresco, pues le da un ácido interesante, pero esas cositas que colocamos es a gusto.

Ingredientes:

2 tazas de harina todo propósito

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite

1 taza de leche

2 huevos

Jamón en trocitos

Queso mozarella o para pizza

Tomate en rodajas

Pasta de tomate casera o comercial

Los ingredientes son sencillos, todos están en casa.

Preparación

Poner la harina en un tazón, agregar la sal y el polvo para hornear.

Mezclar muy bien y agregar la leche, el aceite y con ayuda de una espátula debemos hacer una masa suave, agregar los huevos y seguir mezclando, vamos a lograr una masamanejable, es una masa semi líquida.

Poner un sartén en calor medio, untar con un poco de aceite, muy poquito, colocar una porción de la masa y esparcir en el sartén, no debe quedar muy gruesa, cocinar por ambos lados por unos 4 minutos, poner la pasta de tomate, el queso, el jamón, rodajas de tomate, sal, pimienta y olores a gusto.

Poner una tapa al sartén y cocinar en fuego medio por unos ocho minutos.

