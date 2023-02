Reconocen labor de tico que hizo recates en más de 15 edificios en Turquía

La labor del joven Manuel Núñez Chavarría, de 20 años, originario del cantón de Vásquez de Coronado fue reconocida pues él ayudó a rescatar víctimas del terremoto de Turquía.

El reconocimiento para el coronadeño lo hizo el gobierno de la República.

Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores, felicitó este sábado a Núñez y le agradeció en nombre del Gobierno y del pueblo costarricense por el apoyo que ha brindado en el sureste de Türkiye.

Manuel Núñez Chavarría de 20 años apoyó en labores de rescates tras el terremoto vivido en Turquía. (Manuel Núñez)

El agradecimiento se dio mediante un contacto por videollamada desde la ciudad de Estambul, el canciller reconoció la loable labor de Núñez, a quien le manifestó ser un “fiel ejemplo del espíritu de solidaridad del ser costarricense”.

El joven actualmente vive en Türkiye, donde estudia Ciencias Islámicas y Administración de Empresas, además de hablar cinco idiomas.

El valeroso joven contó al ministro que al momento del fuerte terremoto, el Gobierno turco habilitó formularios para todos aquellos con interés en apoyar como traductores de los equipos internacionales que llegarían a trabajar en el rescate. Por lo que no lo pensó dos veces.

Video: 40 bomberos de distintas zonas se unieron para batallar contra incendio en mueblería

“En pocas horas el Ministerio de Defensa me contactó. Me dijeron que necesitaban mis servicios y que debía salir ese mismo día en la noche hacia la ciudad de Adiyaman. En Estambul recibimos a los diferentes equipos de rescate provenientes de España y se nos asignó uno a cada traductor. En mi caso me fue asignado el equipo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia encabezado por el sargento José Juan Varea”, contó.

Entonces, fue cuando el costarricense acompañado con los equipos de búsqueda y rescate, tomó la responsabilidad de realizar las labores en 15 edificios colapsados.

Tico ayuda en labores de rescate tras terremoto en Turquía, tomó la tarea de entrar a más de 15 edificios colapsados. (Manuel Núñez)

“En mis funciones tenía que traducir lo que decían las autoridades turcas, ciudadanos, equipos de rescate turcos e inclusive traducir lo que decían equipos de rescate de otros países como Argelia y Estados Unidos, para comunicárselo al equipo de Valencia. También era responsable de dar las malas noticias a familiares y a veces me tocaba gritar para llamar a los posibles atrapados bajo los escombros”, describió el joven.