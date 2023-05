Reconocimiento nacional para sancarleña emprendedora que nunca se rindió haciendo examen de bachillerato

En medio de la Expopyme 2023, nos topamos a doña Yorleni Chacón Gómez en uno de los más de 200 puestos que hubo de pulseadores de todo el país.

Desde que la vimos le notamos algo diferente, una tremenda alegría en el rostro y rapidito nos dimos cuenta que esa contentera es porque el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) le entregó el Premio del Año 2023 en la categoría Industria a su negocio, Alimentos Chago.

Estaba todavía brincando de la alegría, porque el reconocimiento es una muestra más de todo su esfuerzo. Asegura que los últimos 20 años (su mamá le dejó el negocito con solo 9 clientes), no han sido fáciles, pero le han dado muchísimas alegrías. No se queja.

A doña Yorleni el premio se lo entregó el propio presidente del país, Rodrigo Chaves. (Cortesía)

“Cada Expopyme incluye la premiación al éxito empresarial, con la entrega del Galardón Pyme. La escogencia de los ganadores es responsabilidad de un jurado integrado por representantes del sector público y privado. En esta ocasión se postularon 82 empresas y el jurado calificador seleccionó nueve finalistas”, explica el MEIC.

“Sentí una gran emoción. El pasado viernes fue la inauguración de la Expopyme y los 9 finalistas teníamos que estar presentes, nadie sabía el ganador, se hizo así como se hacen los premios Oscar, que nadie sabe nada hasta que abren el sobre y no podía creerlo cuando dijeron mi nombre. Fue demasiada la emoción.

“Sabemos que los emprendedores enfrentamos muchos retos, enormes retos, eso provoca que haya días de llorar, de reír; en fin, días para todo, pero nunca he tenido un día que yo diga voy a cerrar, jamás. Pienso en los 27 colaboradores que tenemos por eso, aunque haya fines de mes en que no me toca salario a mí, la ilusión de emprender sigue intacta”, recordó doña Yorleni.

A esta pulseadora se las presentamos el año pasado en una nota que titulamos: “Sancarleña hizo 17 veces examen de matemáticas para ganar el bachillerato”. En la nota les contamos, además, que a pesar de la enorme cantidad de veces que hizo el examen de mate, no les cogió alergia a los estudios; por el contrario, estaba lista para recibir tres títulos de bachiller universitaria.

En Expopyme 2023 doña Yorleni tuvo su espacio para promocionar y vender Alimentos Chago, su negocito. (Cortesía)

“Ya recibí el primero, en setiembre del año pasado, fue en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. El próximo miércoles 3 de mayo recibo el segundo título universitario en Gerencia General y Mercadeo y, en diciembre, primero Dios, me gradúo de Contaduría”, asegura la empunchada pitaleña.

Alimentos Chago hoy día tiene más de 51 productos en el mercado y más de mil clientes en diferentes partes de país. Hacen desde masa, harina y tortillas tostadas, hasta papas a la francesa, tacos de res, cerdo y pollo y mayonesa, salsa de tomate, mostaza y tabasco.

La Expopyme es una feria que permite a más de 200 pulseadores de todo Costa Rica mostrar y vender sus productos. Se hace una vez al año y este 2023 se realizó en la Antigua Aduana.