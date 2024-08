Rectores de universidades públicas chivas por lo que les hizo el Gobierno en negociación del prespuesto del 2025

Los rectores de las universidades públicas afirman que el gobierno no ofreció aumento para el prespuesto del 2025. Rafael Pacheco.

Este viernes se retomaron las negociaciones para negociar el presupuesto de las universidades públicas para el 2025 y aún no hay humo blanco sobre el monto que se dará a las instituciones de educación superior.

La reunión, que comenzó a las 2 p. m. en Casa Presidencial, definiría el ajuste para el Gobierno sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año.

Desde hace unas semanas, los rectores de las universidades públicas solicitaron un aumento de un 4,06%, pero la administración de Rodrigo Chaves no estuvo anuente a este ajuste y propuso un incremento de un 1%.

Minutos después de las 5 p. m., los rectores dieron declaraciones a los medios y afirmaron que el gobierno no presentó una nueva propuesta de ajuste, sino que les dijo que se aprobaría el presupuesto para el otro año.

“Estamos ante un escenario muy inconsistente, nosotros hicimos una propuesta y luego nos hablan de un 1% y ya ni siquiera quieren aprobar el 1%, sino que dicen que vamos con el mismo prespuesto del 2024.

Los rectores de las universidades públicas llegaron este viernes a Casa Presidencial para seguir negociando el presupuesto de las instituciones para el 2025. Albert Marín. (Albert Marín)

“Los ministros que están en la Comisión de Enlace ni siquiera se ponen de acuerdo y lamentamos que hay mucha desinformación, mucha inconsistencia”, expresó María Estrada, rectora del Tecnológico de Costa Rica.

Gustavo Gutiérrez, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la UCR, relató que tuvieron que esperar 40 minutos a las afueras de Casa Presidencial para poder ingresar y ya adentro de la casa de todos los costarricenses, como la llama el presidente Rodrigo Chaves, tuvieron que esperar otros 35 minutos más para que luego les informaran la propuesta del gobierno.

“Esto venía decidido, por eso no hay proceso de negociación, es imposición, si no es esto, no hay nada. No queda otra opción que ir a la Asamblea Legislativa, a partir del lunes vamos a coordinar y es un reflejo de la poca prioridad que el gobierno le da a la educación”, detalló Gutiérrez.

Los rectores acudieron con un lazo blanco, en son de paz, al encuentro con el gobierno, pues desde el 18 de julio hay tensiones entre ambas partes ya que ese día la ministra salió de las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores, en Pavas, y fue abucheada por estudiantes universitarios.

El MEP anunció que daría una conferencia de prensa a las 4:45 p. m., sin embargo, al cierre de esta nota, la actividad no ha comenzado.