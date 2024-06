Referéndum: Cambió el panorama sobre la votación de la ley jaguar

Luego de que este lunes la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Rosalía Brown, diputada de Nueva República, anunciara que este martes se votaría la polémica ley jaguar, ahora existe la posibilidad de que esto no suceda.

Antes de incapacitarse, Rodrigo Arias, presidente del Congreso, había suspendido el trámite de la votación mientras la Sala Constitucional analizaba la consulta enviada por 22 diputados que querían saber si el proyecto de ley es constitucional o no. Sin embargo, el viernes pasado los magistrados rechazaron la consulta argumentando que este no era el momento procesal para presentarla, por lo que Rosalía dice que no hay por qué retrasar el proceso.

La votación de la ley jaguar dependerá de si llega el fallo integral de la Sala Constitucional. (Casa Presidencial)

“Todo sigue conforme estaba planeado con don Rodrigo para retomar el tema del debate del referéndum mañana (este martes). Está estipulado que se haga un debate reglado, cada fracción tiene su tiempo, lo que trataríamos de hacer es que sea un debate equilibrado, manteniendo la buena comunicación entre las fracciones. Los tiempos de cada fracción los vamos a establecer”, dijo Brown este lunes.

Ahora bien, este martes trascendió que los diputados habrían llegado a un acuerdo al finalizar el plenario en el que dijeron que no harían la votación de la ley jaguar hasta que no llegue el voto completo de la Sala Constitucional.

Al consultarle a Nueva República si doña Rosalía había cambiado de opinión acerca de llevar a cabo la votación este martes, se nos informó lo siguiente.

“Según el criterio de los expertos, no es necesario esperar el fallo integral de la Sala para someter el proyecto de referéndum a votación, sobre todo porque la decisión de la Sala fue rechazarlo por ser improcedente, es decir es un no porque los diputados no pueden hacer la consulta, sin embargo, los diputados de todas las fracciones ayer al final de la tarde tomaron la decisión de esperar el fallo integral y ahora dependerá de la velocidad con la que la Sala envíe ese fallo para que se someta a votación.

Los diputados habrían tomado un acuerdo el lunes al finalizar el plenario (Archivo)

“Es un tema de costumbre, la Asamblea históricamente ha esperado los fallos integrales para analizarlos y votar”, informó prensa de Nueva República.

“Lo que está haciendo doña Rosalía es apegándose a lo resuelto por el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, en la resolución sobre el trámite parlamentario del expediente, específicamente en los por tantos nueve y diez, y por un tema de costumbre legislativa”, agregó la agrupación política.

Ahora habrá que esperar si la Sala Constitucional envía este martes, antes del plenario, el fallo completo para definir si habrá o no votación.

Este martes se informó un gran cambio sobre la votación del polémico proyecto de ley