Referéndum: ley jaguar tendrá un día crucial este lunes

Rodrigo Chaves impulsa el referéndum de la ley jaguar por dos días. (Casa Presidencial)

La famosa ley jaguar, impulsada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tendrá un día crucial este lunes.

Los magistrados votarán esta mañana el proyecto de ley y determinarán si viola o no la Constitución; de esto depende la continuidad del proyecto de Gobierno.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió a los magistrados una consulta por el fondo del proyecto el pasado 28 de junio, donde solicitó analizar si las reformas que el Gobierno pretende con el tema de la Contraloría, contradicen la Constitución Política.

Si la Sala encuentra vicios de constitucionalidad al proyecto de ley, los magistrados del TSE podrían determinar prohibir la recolección de las 185 mil firmas necesarias para autorizar el referéndum y archivar la propuesta, es decir, prácticamente la sepultarían.

Los diputados están esperando la posición de los magistrados para votar el decreto de la ley jaguar. (Mayela López)

Hay que recordar que el Gobierno busca el referéndum por dos vías, por medio de la consulta popular y también por medio de la Asamblea Legislativa, sin embargo, los diputados han alargado la votación del decreto para aprobar el enviar la ley jaguar al TSE pidiendo el referéndum porque quieren estar seguros de que la iniciativa no tiene vicios de constitucionalidad antes de meter las patas y votarlo.

Incluso los diputados presentaron dos consultas a la Sala Constitucional preguntando eso mismo. Una de ellas fue rechazada porque los magistrados dijeron que no era el momento procesal para presentar la consulta y la otra aún no se sabe si fue admitida o no, se está a la espera del pronunciamiento de la Sala.