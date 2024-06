Referéndum: Pilar Cisneros vivió este jueves un cumpleaños triste y amargo

Este jueves 27 de junio, la diputada Pilar Cisneros cumplió 70 años, pero en lugar de ser un día feliz, se convirtió en uno amargo y triste para ella.

La legisladora oficialista era la principal impulsora para que este jueves se votara el decreto presidencial para definir si la ley jaguar se enviaría a referéndum o no, pero la votación se pospuso por segunda vez.

Pilar Cisneros pasó un amargo cumpleaños porque no se votó el decreto de la ley jaguar. (Mayela López)

A las 3 de la tarde arrancó el plenario legislativo con la idea de que sí o sí se votaría el proyecto estrella de Rodrigo Chaves, pero al final eso no pasó porque el Partido Liberal Progresista anunció que pasada la 1 de la tarde presentó una segunda acción de constitucional, lo que frenó de nuevo la votación.

Ya eso había pasado una vez, ya que en primera instancia se había definido el 25 de junio como fecha para votar el decreto, pero se suspendió porque la semana pasada 22 diputados presentaron una consulta de constitucionalidad para que la Sala IV determinará si la ley jaguar es viable o no. El fallo completo de los magistrados llego ese 25 de junio cuando ya había terminado el plenario, por eso no hubo votación.

La primera consulta fue rechazada por los magistrados porque dijeron que ese no era el momento procesal para hacer la consulta, ya que es al Tribunal Supremo de Elecciones al que le corresponde hacerla.

El PLP presentó una nueva consulta que frenó la votación. (Mayela López)

Luego de que el Partido Liberal Progresista anunciara que había presentado una nueva consulta de constitucionalidad en la Sala IV para ver si la ley jaguar tiene vicios de constitucionalidad, la diputada Pilar Cisneros convocó a una conferencia de prensa en la que se mostró dolida y molesta.

Cisneros argumenta que la respuesta de la Sala probablemente sea la misma, así que no ve razón para retrasar más la votación.

“Hoy es un día muy triste para la democracia, francamente triste, cuando los diputados nos negamos a votar el sagrado derecho que tienen los costarricenses a participar en un referéndum, el sagrado derecho que tiene el soberano a decidir cuál es el destino que tiene para su país”, dijo Pilar.

Ahora los diputados tendrán que agendar una nueva fecha para la votación al volver del receso. (Rocío Sandí Z.)

La legisladora dijo además que no es a los diputados a los que les toca determinar si el proyecto de ley es constitucional o no, eso es tarea de la Sala, lo que le toca a ellos es votar si se hace el referéndum o no.

Minutos después de que la fracción oficialista hablara, los diputados del PLP también dieron una conferencia de prensa en la que se defendieron y recordaron que ellos anunciaron que presentarían una consulta a la Sala desde hace unas dos semanas, por lo que no entienden la reacción del oficialismo.

“Nos hablaron de un jaguar, pero nos dieron un gatito, no hablamos de la venta de Costa Rica, de la venta de BICSA, no hablamos de jornadas 4x3, esa es nuestra insistencia en por qué creemos que nos quedaron debiendo”, manifestó Daniel Vargas.

Pilar Cisneros dice que su cumpleaños se convirtió en un día triste

“Es irresponsable hoy darle el curso a algo que esté mal hecho ¿quién nos va a decir si está mal hecho? La Sala Constitucional... nosotros en esta presentación, en más de 70 páginas, estamos aclarando a la Sala, respetuosamente, que el proyecto tiene las condiciones y el momento procesal consideramos que es el correcto... nosotros no podemos ser irresponsables costarricenses, no podemos aprobarlos a ustedes para que vayan a decir si o no sobre algo que en el fondo puede tener vicios legales, vicios de constitucionalidad” agregó Vargas.

La diputada María Marta Carballo, del PUSC, dijo que no entendía por qué Cisneros insistió tanto en votar el decreto este jueves si se sabía que había muchos diputados ausentes y si se votaba lo más probable es que lo hubieran rechazado y por lo tanto se archiva para siempre.

Ella dijo que parecía que Cisneros quería hacer una especie de “show” para que el proyecto de ley se rechazara y así poder culpar a los diputados de que no habría referéndum.

Daniel Vargas dice que sería irresponsable votar el decreto de la ley jaguar ya

Ahora los diputados se irán al receso legislativo y regresaran a trabajar hasta el lunes 8 de junio. Si para ese momento la Sala envió el fallo integral de la nueva consulta, los diputados fijaron una nueva fecha para votar el decreto de la ley jaguar.

Mientras tanto, el TSE continúa con el plan b del Gobierno y está tramitando el mismo referéndum, pero por medio de iniciativa popular.