Regreso de la promo de La Teja con Münkel tiene muy feliz a lectora desamparadeña

Vecina de Desamparados volvió a ganar con promo del código Teja (Cortesía)

Volvió la promoción de La Teja con Münkel y una desamparadeña fue la afortunada de ganar una tarjeta por 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel, tan solo por activar el código de este miércoles.

A doña Marlen Lorena Cordero Salazar, le volvió a sonreír la suerte y gracias eso podrá salir de un problema de salud que le urgía.

“Ya había ganado antes, pero este premio me cayó en un muy buen momento porque necesito cambiar los lentes, me tocaba un cambio desde hace mucho tiempo, porque la última vez que gané fue en septiembre del año antepasado”, explicó.

Esta vecina de San Miguel de Desamparados, asegura que compra La Teja desde que empezó y que este periódico es parte de su día a día.

“Yo la compro desde que salió y todos los días la activo, la compro, la leo y la activo. Siempre la activo yo, pero de las veces que he pegado, dos premios han sido para mí y uno para mi esposo”.

Cordero comentó que es fanática de leer el horóscopo, pero que también le gusta saber lo más importante que pasa en el país.

“Todos los días leo el horóscopo, es lo que más me gusta, yo soy Piscis y me gusta ver cosillas, porque es muy triste lo que pasa el país, Costa Rica nunca ha estado así, ahora es demasiado inseguro, a nadie le interesa si hay niños o no en una balacera, es muy triste”, concluyó.