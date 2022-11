Repartidora de comida en moto: “Sigo sin creer que voy a tener seguro, vacaciones y hasta aguinaldo”

Andrea Gómez Murillo no tenía ni idea de cómo se manejaba una moto, pero ocupaba plata así que hizo hasta lo imposible por conseguir un cinquito y se compró un scooter y comenzó a repartir comida con las plataformas digitales que ya usted conoce.

Nos dice que todo le cambió este 18 de noviembre porque comenzó a trabajar con SomosCR, una nueva aplicación de reparto de comida 100% tica, que le dará seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social, vacaciones, aguinaldo y todas las garantías de ley.

Andrea es bien pulseadora y no lo pensó dos veces para trabajar repartiendo comida. (Cortesía)

“Sigo sin creer que voy a tener seguro, vacaciones y hasta aguinaldo. Una comienza a trabajar sabiendo que las demás aplicaciones nada más le pagan a uno y no se hacen responsables de nada, esto de SomosCR es increíble”, explica Andrea.

El caso de esta pulseadora es especial porque a sus 39 años ha tenido que pasar caminos muy duros. En el último año y medio se le murieron dos hermanos de cáncer y le tocó a ella echarse gran parte de la carga de la casa, junto con su papá, porque la mamita también está enfermita.

“Desde que mis hermanos se enfermaron mi mamá cayó en depresión y nos ha tocado correr para conseguir plata para los traslados a hospitales y medicamentos. Tenía un trabajo normal, pero por tener que correr por mis hermanos enfermos y mi mamá, me despidieron. No había trabajo, pero había recibos que pagar y muchos”, explica.

Cuando le llegó el maletín de SomosCR de una vez se lo echó al hombro. (Cortesía)

Sin pensarlo dos veces se metió a repartir comida y hace poco se dio cuenta por redes sociales que SomosCR estaba buscando gente. Andrea creyó que era una aplicación más, pero cuando comenzó a averiguar se dio cuenta que si la llamaban le iban a dar todas las garantías de ley, pero no se lo creyó mucho porque eso no pasa con ninguna otra aplicación.

“Usted sabe que me alegra mucho que por fin una empresa piense en nosotros los repartidores como seres humanos. Me encanta que sea una empresa 100% tica. Nosotros los repartidores merecemos también lo mismo que el resto de trabajadores. Gracias a Dios ahora podré llevar comida a mi casa, pagar recibos y estar bien aseguradita por la Caja.

“Desde el puro principio comencé a darme cuenta que era algo diferente porque me llamaron para decirme muy amablemente que les faltaba mi hoja de delincuencia, algo que ninguna otra aplicación me pidió; después me llamaron para decirme que ya tenían todos mis documentos completos y que ahora sí me activarían la cuenta, que todo estaba listo. Recibí otra llamada para pedirme permiso de meterme a un grupo de WhatsApp donde me informarían de todo”, recordó Andrea, quien confirma que ninguna otra aplicación le ofreció seguro y mucho menos aguinaldo.

De una comenzó a trabajar para SomosCR y ya está haciendo sus primeras entregas. (Cortesía)

Esta app 100% costarricense fue creada por la Cooperativa Somos Costa Rica (Coopesomos), con el apoyo del departamento de Promoción del Infocoop. Un total de 75 asociados entre ellos: abogados, administradores de empresas, educadores, fisioterapeutas, paramédicos, comerciantes y amas de casa dieron vida a esta nueva “coope” que traerá esperanza de ventas a emprendedores y generará nuevas fuentes de empleo.

Fanny Obando, gerente del departamento de Promoción del Infocoop, resaltó que con la aplicación SomosCR esta cooperativa a se pone en el horizonte a nivel de empresas trasnacionales que ya han tenido éxito en el mercado nacional y se visualiza a llegar con el servicio a las zonas rurales del país para apoyar a pequeñas y medianas empresas.

“Me da mucha confianza trabajar con SomosCR, valoran lo que hago día a día repartiendo comida para que muchas familias sean felices. No es nada fácil trabajar bajo aguaceros, calores, vientos, presas. Nadie nos había dado ese lugar que nos están dando ellos. Ahora sí me siento que trabajo en equipo”, comenta la vecina de Hatillo.

Ahorita mismo SomosCR está ocupando repartidores, puede llamar al 6469-1920 o 6264-6443, escribir al correo info@somos-cr.com o ingresar al sitio https://www.facebook.com/CoopeSomosCR.