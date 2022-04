Repretel puso contra las cuerdas a los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chaves

Los comunicadores no se quedaron con ninguna duda y pusieron a los entrevistados contra "la pared". Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Repretel, en el último debate previo a la segunda ronda de este domingo, logró poner contra las cuerdas a los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chaves.

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, y la periodista Djenane Villanueva llegaron bien armados y cuando alguno de los aspirantes quería evadir una pregunta, alguno repreguntaba para que no se hicieran los majes.

El debate del 6 dio inició a las 8 de la noche y, por suerte, en la primera ronda se inventaron la dinámica de reformular los cuestionamientos, ya que eso los obligó a no irse por la tangente.

A Chaves le tuvieron que repreguntar desde la primera pregunta, cuando le consultaron sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ya que aseguró que los que están relacionados con la protección de los mares y del ambiente en general son secundarios. Sacó caja asegurando que a los ticos les urge atender cuatro necesidades antes que eso: el desempleo, el costo de la vida, la corrupción y la prestación de los servicios, consideró que lo relacionado con el ambiente se irá atendiendo después.

Figueres no contestó al consultársele sobre por qué en la huelga de maestros de 1994 atendió a ese sector hasta el último momento y que se dio un altercado entre maestros y policías.

Al repreguntarle, aseguró que en esta nueva administración las puertas estarán abiertas para dialogar y fue enfático en que “nunca nadie será agredido arbitrariamente y que en aquella oportunidad el ministro de Seguridad aplicó sanciones contra los oficiales y que él lamentó mucho lo que ocurrió”.

“Fue un buen formato de debate que dio su lugar a la búsqueda de elementos diferenciadores.

“La búsqueda de diferenciación desde la exaltación de los supuestos rasgos negativos del otro, permanentemente presente en la estrategia de ambos candidatos, hizo acto de aparición en distintos momentos a lo largo del debate, pero fue opacado por el énfasis dado a los temas de fondo, gracias a la conducción de sus moderadores”, explicó al respecto el politólogo Sergio Araya.

Pleito solo al final

A Chaves le cuestionaron la sanción por hostigamiento sexual que se le impuso en el Banco Mundial, pero aseguró que no se comprobaron actos de hostigamiento en su contra, que eso fue hace unos 14 años y que todo fue porque hizo comentarios inapropiados.

“Me dieron una sanción pequeña”, dijo

Al verdiblando se le consultó sobre la bronca que se “comería” al devolver un 30% del ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) para que las personas paguen todas las deudas de las que se hicieron durante las pandemia y no tengan que perder sus casas o otros bienes que con tanto esfuerzo han comprado.

Eso sí, Figueres se quedó “corto” cuando Randall Rivera le preguntó sobre la penetración de la delincuencia organizada en la política, solo dio vueltas en la respuesta, casi lo noquean, eso sí, en el caso del narco sacó pecho y dijo “seré una pesadilla para el narcotráfico”.

El debate transcurrió en orden, más tranquilo que el del jueves de Teletica, pero sí se tiraron una que otra pedrada.

En lo único que ambos políticos coincidieron fue en la necesidad de intervenir el Ministerio de Educación. Chaves aseguró que en cuanto a quien lleve el timón de esa institución se deben acabar las argollas del pasado y Figueres se fue por la necesidad de inyectar presupuesto.

Hasta el final las cosas se calentaron un poco cuando el expresidente “sacó” de sus casillas al exministro de Hacienda, cuando le preguntó si conocía Los Guido de Desamparados y le cuestionó la falta de soluciones de vivienda en su plan de gobierno para combatir la pobreza.

“A usted el apellido Figueres le quedó grande, perdóneme que se lo diga. Yo no estoy bravo, don José María. Hay cosas que son un monumento a la hipocresía, yo he estado en Los Guido, yo soy pobre, de origen pobre, hijo del guardaespaldas de su papá, aunque usted no tenga la decencia de reconocerlo”, dijo Chaves.

Además, le aseguró que él no salió corriendo a Suiza.

“A mí me han investigado todos los que me quisieron investigar, y nunca fui llamado por un fiscal para pedirme cuentas, usted ha sido investigado en el banco y tuvo que salir por la puerta de atrás, esa es la gran diferencia entre usted y yo”, dijo el hijo de don Pepe.

El del Partido Progreso Social Democrático de una vez le dijo que José Figueres Ferrer era un hombre valiente.

Celebración

Previo al inicio del debate durante, en las afueras del canal los seguidores de los partidos montaron una fiesta electoral en la que hasta comparsa hubo.

A Figueres le regalaron una mascarada de su cara. Él fue el primero en llegar y casi 35 minutos después entró Chaves.

“Yo vine a vinear, porque soy de las indecisas, sinceramente me siento contra la pared”, dijo Mariana Castro, vecina de La Carpio.

