Resultados del sorteo de Chances del 7 de octubre: ¿salió su número ganador?

Este martes 7 de octubre se jugó el sorteo de Chances de la JPS, donde se anunciaron los números ganadores. (cortesia/cortesia)

La Junta de Protección Social (JPS) realiza todos los martes el sorteo de Chances para darles la oportunidad a los jugadores de convertirse en nuevos millonarios y este 7 de octubre no fue la excepción.

LEA MÁS: ¿Transita por Barreal? MOPT anuncia importante cambio vial para agilizar el giro a la derecha

Como siempre, los jugadores esperaron ansiosos al anuncio de la JPS de cuáles números salieron favorecidos este martes.

Estas son las combinaciones que salieron de las tómbolas, según el premio:

Premio mayor: 961, serie 43

961, serie 43 Segundo premio: 102, serie 97

102, serie 97 Tercer premio: 125, serie 77

Si usted compró un pedacito y le salió alguno de los números anteriores, ¡felicidades! Aproveche y reclame el premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

El premio mayor del sorteo de Chances de este martes 7 de octubre estaba en ¢160 millones; es decir, ¢80 millones por emisión. (JPS/JPS)

En caso de que haya comprado el número en línea, el dinero será depositado de manera automática en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

LEA MÁS: Mauricio Hoyos se despide tras el incidente con tiburón en la isla del Coco: “Gracias a la vida y a Costa Rica”

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢160 millones; es decir, ¢80 millones por emisión, y el segundo en ¢25 millones. El tercer premio tenía un valor de ¢7 millones.

Este martes no salió el acumulado que estaba en ¢495 millones en 2 emisiones. Salió una bolita de 5 millones de premios extra; la combinación ganadora fue la serie 199 y el número 78.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 10 de octubre a las 7:30 p.m., así que aproveche para comprar su pedacito porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones; es decir, ¢240 millones.

La fracción está a la venta en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

LEA MÁS: TSE pide levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por una serie de denuncias acumuladas