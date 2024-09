Reto de cocinar a más de 3 mil metros de altura lo llevó a descubrir el paraíso que guarda el cerro Chirripó

Cocinar a más de 3000 metros de altura no es un trabajo para cualquiera, definitivamente que hay que tener disciplina y amar lo que se hace, sobre todo cuando la comida es para los visitantes del cerro Chirripó en la que todos llegan exhaustos tras kilómetros y horas de esfuerzo físico y mental.

Yulian Segura, de 22 años, casi no acepta el reto, renunció al segundo día de haber llegado al albergue de Base Crestones y no era para menos.

Para cumplir con su trabajo tuvo que desvelarse, caminar durante la madrugada unos 14 kilómetros para llegar a su sitio de trabajo y sin descanso comenzar a cocinar junto con sus otros compañeros que también tuvieron que pasar la misma travesía.

“Yo trabajaba en el hotel Urán en San Gerardo de Rivas y en el Consorcio hubo una vacante, me buscaron, vine a hacer las pruebas, había que hacer todo el rol, nosotros trabajamos cinco días y al sexto salimos libre (deben caminar esos 14 km para salir del parque nacional), solo estuve dos días, renuncié (recuerda entre risas) les dije que sentía que era muy pesado.

“Como al mes me insistieron que regresara y la verdad que pese al esfuerzo que se debe hacer es un trabajo que tiene sus pluses y bueno, acepté”, expresó Segura, quien además es universitario de la carrera de administración de empresas.

Yulian Segura, cocinero del albergue en base Crestones en el cerro Chirripó. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El joven ya tiene dos años de ser parte del equipo de cocineros en el albergue.

Aceptar el reto de trabajar en la cima más alta de Costa Rica lo llevó a conocer parte del paraíso que guarda el cerro Chirripó.

“Desde que uno ingresa al sendero para llegar al trabajo es un reto físicamente, al llegar a Base Crestones hay bastante demanda de personas, uno se va acostumbrando con el tiempo, pero iniciando sí es fuerte”, expresa Segura.

Los 14 kilómetros le lleva unas cuatro horas y treinta minutos subiendo; a otras personas les toma el doble de tiempo y hasta más para llegar al albergue.

“Trabajando para el consorcio tuve la oportunidad de conocer el albergue, los cerros que hay, además del Chirripó como Ventisqueros, Crestones.

“Ha sido como una oportunidad para descubrir ese interés del senderismo, todo eso que es bonito en realidad. Cuando vengo hacia el trabajo, muchas veces solo disfruto de la reflexión porque uno ve la naturaleza, el sendero, los animales en el camino, quizás no viene gente subiendo y es una reflexión con uno mismo”, detalla.

Giancarlo Martínez y Juan Carlos Romero compañeros de cocina en base Crestones del Cerro Chirripó. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Le consultamos sobre presencias paranormales que algunas personas manifiestan tener durante el camino, no obstante asegura que nunca ha visto nada extraño.

“He escuchado historias, los mismos guardaparques o turistas nos cuentan cosas, en lo personal nunca he visto nada, pero sí se escucha bastante, creo que si puede existir y lo respeto también bastante”, mencionó.

Los turistas que visitan base Crestones agradecen cada comida que alistan en Base Crestones. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Yulian nos contó parte de los retos que enfrentan para cumplir con su trabajo, sobre todo cuando la temporada es alta y el albergue está en su máxima capacidad de 70 turistas por día.

Una de las dudas que llevaba el equipo de La Teja era cómo hacen para que los huevos lleguen hasta el albergue, siendo un producto tan frágil y uno de los alimentos altos en proteína que los ofrecen en los desayunos y también en sopa negra; además desde a qué hora comienzan a alistar las comidas.

“Nosotros entramos a las cuatro de la mañana cuando hay bastantes desayunos por alistar, iniciamos con los gallo pintos, chorrear café, normalmente los turistas van a ver el amanecer, entonces sabemos que después de las ocho de la mañana van llegando para desayunar.

“Durante la mañana también vamos adelantando para los almuerzos e igual para la cena, lo mejor es ir adelantando las preparaciones”, detalló Yulian.

Los visitantes deben mostrar su cédula para las comidas del cerro Chirripó. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

También nos detalló que alimentación la mandan sus compañeros de oficinas un día antes, trabajan día a día, ya que en el albergue solo se trabaja con paneles solares y ahorran electricidad, por lo que no hay una refrigeradora trabajando las 24 horas que garantice que la carne no se va a poner mala.

“Tenemos una lista de pedido que la llenamos todos los días antes de las diez de la mañana, solo los viernes intentar mandar bastante. Los huevos vienen en cajas de cartones, lo marcan como frágil y los arrieros los tratan de poner en la parte alta del caballo, para que no se golpeen, aunque algunos si llegan quebrados, pero se intenta que todo llegue lo mejor posible.

“Los tomates cuando vienen muy maduros también tienden a lastimarse por el camino”, detalla el joven.

Yulian Segura, cocinero del albergue en base Crestones. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

En el albergue se cocina con gas, por lo general se gasta uno por día.

Yulian le apasiona su trabajo, pero también se prepara para ampliar sus horizontes.

“La cocina es algo que me apasiona, pero no sé si es a lo que me quiera dedicar toda la vida”, comenta el muchacho, quien definitivamente tiene todo un futuro por delante y un norte fijo.

El consorcio del Chirripó mantiene sus instalaciones limpias para sus visitantes. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Yulian es vecino de la comunidad de Chimirol de Rivas de Pérez Zeledón, allí tiene un proyecto turístico con una cabina la cual sueña con seguir ampliando dado sus conocimientos en cocina y su preparación universitaria.

Así como él, los demás compañeros de trabajo se esfuerzan para que los visitantes del Chirripó se lleven una de las mejores experiencias de estar en la cima del territorio costarricense.

Así son las instalaciones del albergue en base Crestones. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Estas son las habitaciones en el cerro Chirripó. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Así son los cuartos en el cerro Chirripó. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El equipo del consorcio en el Cerro Chirripó siempre se esfuerza para atender a sus visitantes. Foto: José Cordero (Jose Cordero)