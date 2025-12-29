Revisamos las predicciones que hizo Minor Khayyan en el 2025 y cuesta creer todas las que pegó

Minor Khayyan, el prestigioso síquico y parasicólogo que nos dio sus predicciones para el 2025, hizo un repaso por la redacción que publicamos en enero para ver cuántas profecías acertó.

Repasamos las predicciones 2025 que acertó el síquico y parasicólogo Minor Khayyan. (Cortesía/Cortesía)

Yokasta Valle

Yokasta Valle, boxeo (Kevin Lonja/Kevin Lonja)

En lo deportivo, el primer acierto tiene que ver con Yokasta Valle.

“Con la energía guerrera de Marte en su signo, Yokasta seguirá brillando en el ring, cosechando triunfos memorables”, predijo Khayyan y vaya que acertó, ya que la boxeadora venció a la estadounidense Yadira Bustillos y defendió así su cinturón del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Andrea Vargas

Andrea Vargas, campeona Centroamericana en 100 metros vallas. (La Nación/Cortesía Comité Olímpico)

“Su energía imparable, impulsada por Marte, la llevará a buscar nuevos triunfos. Andrea sueña con seguir dejando el nombre de Costa Rica en lo más alto del podio”, fue el pronóstico y curiosamente Andrea logró oro en los 100 vallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y fue campeona nacional en la misma disciplina, lo que la consolidó como la reina de las vallas en la región.

Luto

Randy Peña, lamentablemente, falleció este 2025. (FCRF/FCRF)

“La energía de la Luna, combinada con la influencia de Saturno, presagia una despedida prematura de un deportista que ha dejado huella en el corazón de los ticos”, dijo Khayyan.

Lamentablemente, el lunes 30 de junio falleció asesinado Randy Peña Gutiérrez, de 19 años, quien formó parte de la Selección sub-20 y de las ligas menores del Club Sport Herediano.

Keyla Sánchez

Keyla Sánchez (Instagram/Instagram)

“Será el centro de atención pública y deberá manejar la presión de la fama con sabiduría y templanza”, adelantaba y este 2025 Keyla dio de qué hablar gracias a su regreso a Canal 7, específicamente al programa El Chinamo y a la transmisión de toros.

Maribel Guardia

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México. (redes/Instagram)

“Con la influencia de la Luna, recibirá una atractiva oferta para un programa de televisión. Sin embargo, sus compromisos en México la harán declinar esta oportunidad”, predijo Khayyan.

A princpios de este año Maribel le dijo que no a la oferta para hacer una telenovela (Papás por conveniencia), haciendo un papel de villana, porque prefería dedicarse a cuidar a su nieto.

Norval Calvo

Norval Calvo tuvo un 2025 lleno de nuevos retos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“El talento de este profesional del humor brillará con fuerza en el 2025. Los astros predicen que sus esfuerzos en proyectos personales darán frutos, y encontrará satisfacción en resultados positivos tanto en su vida profesional como en su ámbito privado”, pronosticó el síquico.

Los frutos para Norval son muy dulces este 2025, ya que asumió la dirección creativa de producciones de fin de año en Repretel, consolidó otra temporada del programa de concursos de humor “La Dulce Vida” y dirige con las transmisiones de las corridas de toros de Repretel.

Guerra

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina, predijo: “Según los movimientos planetarios, son indicios de una potencial amenaza de guerra en territorio europeo, que podría desencadenarse si los esfuerzos de conciliación no prevalecen”. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 2025 cerrará con más de 70 mil muertos e intensos bombardeos de Israel a Palestina y la esperanza de paz en espera.

Desanti

Desanti no fue figura dentro del PLN para las presidenciales del otro año. (JOHN DURAN)

Khayyan advirtió, en el caso de Antonio Álvarez Desanti, que “su camino político estará lleno de esfuerzos, aunque los astros sugieren que la realidad lo alejará de concretar este objetivo en el 2025” y así fue, ya que el PLN y Desanti tomaron caminos separados que alejarán, nuevamente, al político de Zapote.

Natalia Díaz

Natalia Díaz es candidata presidencial para las elecciones del próximo 1 de febrero. (JOHN DURAN/John Durán)

“Su capacidad y carisma podrían abrirle las puertas para competir seriamente por la presidencia”. En junio pasado el Partido Unidos Podemos confirmó oficialmente a Natalia Díaz como su candidata presidencial para las elecciones del 1 de febrero del 2026.

Violencia nacional

La violencia no descansa en nuestro país. (Juan R. Costa)

“Costa Rica enfrentará un período oscuro con un aumento en la violencia, particularmente en disputas entre pandillas urbanas. Los astros advierten que el 2025 verá calles teñidas de sangre, exigiendo un enfoque más contundente en seguridad”.

Este año ocurrieron 878 homicidos, que mantienen a los asesinatos fuera de control.

Temblores

Los temblores estuvieron muy fuertes este año y se sintieron varios entre enero y febrero. (Canva/Diseño Canva)

“Se registrará un sismo de escala alta en enero o febrero, que despertará la alerta en Costa Rica”, advirtió Khayyan y vaya que se espabiló el país, solo en febrero pasado hubo tres fuertes temblores: 5,3 el 4 de febrero en Pavón, Golfito; 4,6 el 11 de febrero en Cabo Velas de Guanacaste y 4,5 el 20 de febrero en Coto Brus. El país sintió 19 de los 267 temblores de febrero y eso alteró a gran cantidad de gente tal y como lo anunció Khayyan.