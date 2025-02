Revise la lista de la lotería para saber si es un nuevo millonario

Para que pueda revisar todos los pedacitos de lotería que compró, aquí les traemos la lista completa y oficial de la Junta de Protección Social.

Esta corresponde al sorteo de lotería de este domingo 23 de febrero. El premio mayor fue el número 76 con la serie 279, que repartió 176 millones de colones.

El segundo premio en importancia correspondió al número 30 con la serie 525 y pagó 30 millones de colones. En el caso del tercero en importancia fue el número 00 con la serie 880.

Le recordamos una vez más revisar con buen detalla cada pedacito que compró y que no bote ninguno hasta que no esté totalmente revisado. Ha pasado que una persona por no revisar bien botó su lotería, o la rompió, y no pudo cambiar su premio.

Les deseamos mucha suerte y felicidades a los ganadores.