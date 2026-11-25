La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 24 de noviembre el sorteo de los Chances, que tenía un premio mayor de ₡160 millones, dividido en dos emisiones.

El sorteo de los Chances repartió millonarios premios. (Captura de pantalla/La Nación)

El sorteo comenzó pasadas las 7:30 p. m. y estos fueron los números favorecidos:

Premio mayor: 66, serie 334.

66, serie 334. Segundo premio: 78, serie 355.

78, serie 355. Tercer premio: 79, serie 476.

¿Dónde puede cambiar los premios?

Si usted resultó favorecido, puede reclamar su premio en las oficinas de la JPS o en alguna de las entidades bancarias autorizadas.

Para realizar el trámite, debe presentar el billete o fracción ganadora en buen estado.

Quienes compraron sus números mediante la plataforma digital de la JPS, deben revisar su cuenta bancaria para verificar el depósito correspondiente. Si el dinero todavía no aparece reflejado, deberán esperar a que la transacción sea procesada.