Rodolfo Méndez Mata, exministro de Transportes, responde a la acusación de la Fiscalía

Rodolfo Méndez Mata, exministro de Transportes, respondió a la acusación que presentó la Fiscalía en su contra y aseguró estar tranquilo y confiado.

Él habló con La Teja y dijo que aún no había podido ver la acusación, pero que espera poderlo hacer este jueves.

Rodolfo Méndez Mata dice que la Fiscalía partió de una premisa incorrecta. (Mayela López)

En enredo en el que está metido el exjerarca es por el cierre de unas plantas productoras de asfalto.

La Fiscalía presentó este miércoles la acusación formal contra el exjerarca. Las investigaciones en su contra son por supuestas irregularidades en el cierre de cuatro plantas productoras de mezcla asfáltica.

“Todavía no conocemos el expediente, el abogado me dice que hasta mañana (jueves) tenemos acceso a él, pero en todo caso lo que sí está claro es que la Fiscalía parte de una premisa que no es correcta, porque cuando yo llegué al gobierno, el 8 de mayo de 2018, ya las plantas tenían casi un año de estar paradas, eso está claro en documentación”, dijo Méndez.

“Este es un procedimiento que tenemos que continuar como corresponde para cualquier ciudadano. Estoy totalmente tranquilo con este proceso”, agregó el exjerarca.

El MOPT dice que una de las plantas sí está trabajando. (Rafael Pacheco)

La acusación también involucra al exdirector de Obras, de apellidos Vega León, y al oficial mayor, apellidado Cheves Ramírez.

El Ministerio Público detalló que los exfuncionarios enfrentan cargos por el delito de influencia contra la Hacienda Pública.

Los acusan de cerrar las plantas sin sustentos técnicos

La Fiscalía informó que, presuntamente, los acusados ordenaron el cierre de las plantas sin el debido sustento técnico ni jurídico, lo que habría provocado su abandono y deterioro, facilitando su eventual enajenación (traspaso de la propiedad) como bienes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía acusó a los exfuncionarios, el MOPT sacó un comunicado de prensa en el que dice que una de las plantas señaladas por el Ministerio Público, específicamente la de Paso Real, en Buenos Aires de Puntarenas, sí está en funcionamiento, y otras dos, la de de Colima de Tibás y la de Siquirres, volverán a la acción este año.

El exjerarca dice que está muy tranquilo pese a la acusación. (Archivo)

Finalmente, la planta de El Chopo, en Guanacaste, será la última que se pondrá en servicio, ya que por segunda ocasión fue declarada infructuosa la contratación para las obras que se requieren, pues las ofertas superaron el presupuesto con el que se dispone.

Méndez es un político de gran trayectoria, fue ministro de Transportes en el Gobierno de Carlos Alvarado, siendo esa la tercera vez que desempeñó ese cargo. Anteriormente, había sido diputado, ministro de la Presidencia y de Hacienda. También fue precandidato presidencial con el partido Unidad Social Cristiana.