Rodrigo Arias le tira a Rodrigo Chaves: “La seguridad ciudadana es un deber compartido, no un juego de culpas”

El presidente de la Asamblea Legislativa recordó que la seguridad ciudadana es un deber compartido, no un juego de culpas. Foto: Aarón Sequeira. (Aarón Sequeira)

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, lamentó las acciones tomadas el miércoles por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuando pidió desconvocar los proyectos de ley referentes con seguridad planteados por el Ejecutivo y convocar los que la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico planteó.

En su cuenta de X (antiguo Twitter), Arias le tiró:

“Como presidente del Congreso, destaco que la seguridad ciudadana es un deber compartido, no un juego de culpas. Lamento las afectaciones sufridas por familias costarricenses y hago un llamado para la coordinación entre poderes.

“La Constitución asigna roles específicos a cada poder. El Presidente tiene atribuciones constitucionales, incluido el mando supremo de la fuerza pública.

“Es crucial rectificar y lograr coordinación efectiva entre Ejecutivo y Congreso para una política de estado en seguridad. La nueva propuesta debe traducirse en acciones concretas para prevenir el delito y garantizar la paz a las familias costarricenses.

“Agradezco la convocatoria de proyectos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en sesiones extraordinarias. Desde el Congreso, trabajaremos para proporcionar a Costa Rica el marco legal necesario.

“La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos. Prevalezcamos en la serenidad y el buen juicio para construir esta política de Estado”, escribió Arias.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, explotó contra los diputados. Captura de pantalla.

Berrinche

Este miércoles, en conferencia de prensa, el mandatario Chaves se mostró bravísimo porque los diputados han dicho que los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad, están malos, incluso que algunos van en contra de la Constitución, por lo que no pueden ser tramitados.

“‘Lo que el Gobierno mandó no sirve para nada’, díganme ¿por qué? ‘No, no sirve para nada’, y no pasaron nada en su lugar, ni trataron de corregir esas leyes los 55 diputados ausentes aquí, no sé cuántos serán de la comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, bueno, les llegó el momento señores diputados, porque el Gobierno le va a dar lo que la Constitución les ordena: responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las leyes que ellos consideren relevantes y efectivas para frenar y atacar eficientemente al narcotráfico y las guerras de bandas”, dijo Chaves.

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas”, agregó el mandatario casi a los gritos.