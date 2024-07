Rodrigo Arias sobre proyectos de seguridad: “Esto no ha caminado bien, lo reconozco”

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, anunció que el próximo 13 de agosto habrá una importante reunión en la que representantes de los tres poderes de la República hablarán de temas y soluciones para el problema de la seguridad.

Arias fue sincero y dijo que era consciente de que los proyectos de ley que tanto urge aprobar, no han caminado de la mejor manera, por eso quiere hacer cambios en la forma en la que se están dando las coordinaciones.

Rodrigo Arias dice que la próxima reunión sobre seguridad será diferente. Foto: Aaron Sequeira. (Aarón Sequeira)

“Para la reunión del 13 de agosto lo más importante es revisar los orígenes de ese grupo que se formó (con los tres poderes) y en el que, en una mesa de trabajo, se establecieron diez proyectos de ley (prioritarios), con recomendaciones que dieron los distintos participantes. Ver cuáles tenemos aprobados, cuáles no se han aprobado, por qué están pegados, porque algunos todavía están entrabados.

“Lo que lo hace diferente es que en esta reunión a la que vendrían autoridades del Poder Judicial, la presidenta de la Sala, el fiscal general, el director del OIJ, etc; además, van a estar presentes de fracción y los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. O sea, lo que se resuelva ahí, lo que se conozca ahí, no hay razón para que no tenga una solución rapidísima en la Asamblea, porque si ahí se dice: ‘Bueno, cambiemos este proyecto que está pegado, estaba entre los diez y es mejor presentar este otro y estamos de acuerdo’, pues diay se pasa a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sabiendo que ellos van a estar de acuerdo y también los jefes de fracción instruyen a sus diputados de que urge aprobar esto.

El encuentro se dará el 13 de agosto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Parece que la única forma en que esto camine, porque esto no ha caminado bien, yo lo reconozco, es juntándonos de esta forma para poder todos decir: ‘Bueno, aquí estamos todos los que tenemos que revolver esto, a ver cómo podemos salir adelante’. Eso es lo que yo esperaría”, dijo Arias.

El presidente legislativo dijo que invitará a la reunión al presidente de la República, Rodrigo Chaves.