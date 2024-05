Rodrigo Arias: “¿Usted me ve desgastado?

Rodrigo Arias contestó una pregunta que lo incomodó. Foto Rafael Pacheco (Rafael Pacheco)

El diputado liberacionista Rodrigo Arias asegura que los dos años que lleva como presidente de la Asamblea Legislativa no lo han desgastado y aún se siente con la fortaleza para hacer una buena labor.

“¿Usted me ve cara de desgastado? (ríe). No, no, yo no me veo desgastado, me siento con mucha fortaleza, me siento bien”, dijo el diputado de cara a su posible reelección como presidente del Congreso.

Arias reconoció que en caso de continuar en la silla presidencial debe hacer cambios, entre ellos agilizar los procesos en el plenario legislativo.

“Este es el tercer año y ya hay asomos de la campaña 2026, ya están corriendo aquí por los corrillos de la Asamblea Legislativa, y eso hace que existan ya otros intereses.

“Es un año en el que tengo que hacer un gran esfuerzo de garantizar siempre el diálogo de los Poderes de la República, un diálogo respetuoso porque los problemas de Costa Rica son muy grandes.

“Tenemos que cumplir, tenemos que aprobar la agenda de criminalidad organizada urgentemente y proyectos sociales, no podemos darnos el lujo de pasar otro año deteriorando la seguridad social, en educación, en becas, en programas de vivienda, ahí tenemos que actuar”, dijo el legislador.

Arias dijo que durmió tranquilo y se siente confiado de que ganará la elección este 1º de mayo.

