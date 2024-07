Rodrigo Chaves aclaró si piensa o no cerrar la Defensoría de los Habitantes

El presidente Rodrigo Chaves reconoció este miércoles que cuando estuvieron “peloteando” los temas que agregarían al referéndum se habló de la Defensoría de los Habitantes.

Al mandatario no le quedó más remedio que aceptar que en la lluvia de ideas que se dio con el fin de definir qué se preguntaría en el referéndum, se habló de de cerrar la Defensoría.

Rodrigo Chaves reconoció que hablaron del cierre de la Defensoría de los Habitantes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, estuvo en esa lluvia de idea y fue él quien recientemente soltó la sopa y dio a conocer que ese tema tan delicado se había mencionado.

En la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno la ministra de la presidencia, Laura Fernández, fue la primera en reconocer que sí se tocó el tema, pero desvió la atención diciendo que no le parecía bueno que el abogado revelara las cosas que se hablaron a puerta cerrada.

“A mí me sorprende mucho que una conversación de un peloteo de ideas generales que se escuchaban en el ambiente y casi de repaso de lo que la gente decía que podía o no podía ir a referéndum, que se dio en el marco de una conversación privada, se haya hecho pública y que ahora digan que fue que se estuvo considerando a fondo.

“Se estudiaron cualquier cantidad de ideas, propuestas, proyectos en corriente legislativa, proyectos de los grupos de notables... no hay ningún análisis de eso, fue una conversación de lluvia de ideas. Vea qué cosa tan fea que una persona estuvo en una reunión de lluvia de ideas y que dijo ‘no quiero participar’, ahora salga en los medios afirmando barbaridades”, dijo la ministra.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, dice que la idea de cerrar la institución debilita la democracia. Foto: Asamblea Legislativa.

Por su parte, Rodrigo Chaves, dijo que él prefería no adentrarse mucho en el tema porque él si es un “caballero” que no habla de temas privados.

“Viera que montón de ideas se pelotean aquí en Casa Presidencial...Yo, contrario a don Manrique, voy a ser un caballero y no voy a contar cosas que peloteamos, era una idea sobre doña Marta Acosta. Don Manrique, usted sabe lo que me propuso, a raíz de eso y porque creo que tiene amistad con doña Natalia (Díaz), porque ella lo trató de jalar al equipo de constitucionalistas, vino, no contribuyó mucho; parece que es un hombre muy preparado y pues bueno, voy a ser discreto y caballero, contrario a lo que él hizo y no voy a comentar más la respecto.

“En algún momento la gente de Costa Rica tendrá el derecho de preguntarse qué valor agregado le da a la sociedad cualquier institución del Estado, porque las instituciones son para servir al pueblo, no para llegar a capturarlas por partidos políticos, por grupos de interés, por grupos ideológicos y decir ‘esto es nuestro’”, aseguró el mandatario.

Ante las afirmaciones de que se habló del cierre de esa institución, Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, dijo que tan solo la idea de pensar en el cierre de la Defensoría era un debilitamiento a la democracia del país y a los puestos de control.