Rodrigo Chaves cambió su versión sobre la tala ilegal en Gandoca Manzanillo

Rodrigo Chaves cambió su versión sobre la problemática de tala ilegaal en el Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Alonso Tenorio.

El presidente Rodrigo Chaves se contradijo acerca de lo que piensa sobre el tema de los permisos de tala ilegal en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa del Gobierno, el presidente le respondió al periodista David Chavarría, del programa llamado “Interferencia” de la UCR.

El comunicador le consultó sobre la forma en la que el mandatario ha minimizado el caso, cuando el martes anterior hubo 26 allanamientos en distintas oficinas y otras entidades por el caso.

“¿Qué responsabilidad política hay con esto, cuando usted decía que no pasa nada?”, le preguntó el periodista a lo que Chaves respondió.

LEA MÁS: Lazo familiar une a empresario investigado por tala ilegal con jefe de Seguridad de Casa Presidencial

“Yo no he dicho que no pasa nada, don David, don Franz (Tattenbach, ministro de Ambiente) cuenta con mi apoyo, por supuesto, ayer (martes) hubo 26 allanamientos.

“Un juez dijo que aquí no se tipifica, no se forma un delito y dijo dos cosas importantísimas: el señor este, Pacheco Dent, tiene título de propiedad, plano catastrado y tiene los permisos correspondientes para cortar esos 26 árboles, lo que no ha dicho Interferencia, ni el Semanario Universidad, ni el fiscal ambiental, es que hay talas muchos más grandes e ilegales adentro”, afirmó.

El mandatario dijo que apoya al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach. Presidencia. (Julieth Méndez | Presidencia)

No es un escandalillo

El 15 de mayo pasado, Chaves le bajó el piso a la problemática, durante las celebraciones del Día del Agricultor, en Cartago. En la actividad le preguntaron sobre la orden que la Sala Constitucional giró al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para que certifique el patrimonio natural de la zona marítimo terrestre de Talamanca.

“¿Qué es el balance correcto? Hay gente extrema que dice ‘hay que ir a construir hoteles enormes de cinco estrellas’, no señor; ‘ah no, hay que dejárselo a los monitos, no señor’. Es el balance de la sostenibilidad”, dijo el mandatario.

El diputado Ariel Robles del Frente Amplio cuestionó las palabras del presidente.

“Esto no es un escandalillo de Ariel Robles, ni es un escandalillo de Semanario Universidad, ni de La Nación, ni de Interferencia ni de nadie. Es una evidente manipulación y descontrol por el caso Gandoca Manzanillo, al cual, el día de ayer (martes) el Ministerio Público le dedicó 26 allanamientos: 11 en oficinas de la Municipalidad de Talamanca, oficinas centrales del Setena en San José, oficinas del ICT, centro informativo Puerto Vargas, en Cahuita y en 12 domicilios incluido el del alcalde municipal de Talamanca, Rugeli Morales”, comentó diciendo.