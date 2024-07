Rodrigo Chaves comparó tecnología 5G con potente droga y su equipo le río el comentario

Rodrigo Chaves comparó a la tecnología 5G con una potente droga este miércoles. Prensa Micitt.

El presidente Rodrigo Chaves comparó a la tecnología 5G de telefonía celular con un analgésico, un compuesto que puede ser usado como una peligrosa droga, en la conferencia de prensa de este miércoles.

Paula Bogantes, ministra del Micitt, afirmó que tomaron acciones legales, para evitar frenar el avance de la tecnología celular, pues aseguró que, desde agosto del 2023, hay algunos sectores que se oponen a la instalación de la red 5G, entre ellos, dos sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Luego de dar a conocer los detalles de las acciones que ejecuta el Micitt, Chaves tomó el micrófono y expresó:

“Yo que lo he experimentado (la tecnología 5G), el 5G es como el fentanilo, si usted lo prueba no sale de ahí. Perdónenme, que sea tan claro, entonces, si las otras dos (empresas) que no son el ICE empiezan a vender el fentanilo cibernético porque es una velocidad brutalmente mayor, una mayor conectividad, mayor nitidez de las imágenes, no volverán a agarrar la red 3G y 4G del ICE”, afirmo.

Luego de sus declaraciones, algunas personas que estaban presentes en Casa Presidencial se rieron de los comentarios del mandatario.

Mensaje equivocado

La sicóloga María Ester Flores recalcó que la comparación entre las líneas telefónicas y el fentanilo es muy negativa y una persona, con la investidura de Rodrigo Chaves debería cuidar lo que dice, porque su mensaje le llega a todos los sectores de la sociedad.

“Aunque no quisiera, estaría haciendo una provocación, porque habrá personas que querrán probar la tecnología 5G y a la vez probar el fentanilo, a ver si es tan potente. Es una comparación muy peligrosa, en tiempos en donde se lucha contra el narcotráfico, mejor hubiera dicho que es tan carga como ir a la Luna, por ejemplo”, afirmó.

El sociólogo Francisco Barahona compartió las palabras de la sicóloga y en su criterio, Chaves cometió una “imprudencia del lenguaje”.

En Estados Unidos, entre el 2018 y 2021 hubo cerca de 70 mil fallecimientos relacionados al consumo de esta droga. Archivo. (Shutterstock)

“Esto revela que en la cabeza del señor presidente hay algunos conceptos erróneos y no hacer mezclas con cosas que no tienen nada que ver.

“El presidente dice ser muy pedagógico, porque habla claro, pero estas cosas se pueden malentender, hace comparaciones que son innecesarias y lo que hace es enredar la mente de la gente. No se puede hablar de drogas con un asunto político, el presidente tiene una gran confusión mental, parece que no acepta asesorías, porque da un mensaje que no es el correcto”, afirmó.

¿Qué es?

En la última década, se ha presenciado un alarmante incremento en el consumo recreativo del fentanilo, sobre todo en Estados Unidos.

Según el sitio National Geographic, entre 2018 y el 2021, las muertes atribuidas a sobredosis de este compuesto se dispararon en más del 90%, con aproximadamente 70.000 fallecimientos en el 2021.

Los efectos mortales de la llamada “droga zombie” se dan cuando se mezcla con el alcohol, la heroína o la metadona. Este tipo de combinaciones elevan los efectos del fentanilo, el riesgo de adicción como el de sobredosis y muerte.

“Sintetizado por primera vez en 1960, el fentanilo fue utilizado originalmente como analgésico intravenoso. Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, su uso se expandió a otros fines, especialmente recreativose”, detalló el sitio web.

