Rodrigo Chaves confesó cuál es su gran deseo pero se equivocó al decir cuándo podría ser realidad

El presidente Rodrigo Chaves tiene un deseo, pero la pifió al contar cuándo podría hacerlo realidad. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

El presidente de la República Rodrigo Chaves la pifió este fin de semana, cuando expresó su deseo de una posible reelección.

El mandatario asistió a la toma de mando de Nayib Bukele, en El Salvador y el medio Trivisión, Canal 36 asistió a ese país centroamericano para hacerle una entrevista. Desde allá le consultaron si valoraría gobernar nuevamente nuestro país y con seguridad afirmó que pensaría en un proyecto para el 2030.

“Lo de la Sala Constitucional, bueno, eso ocurrió en Costa Rica con Óscar Arias, me da a mí chance de pensar en un proyecto al 2030, si es que yo quisiera y Dios me mantiene con vida, pero las reglas del juego son claras. Volviendo a Costa Rica, ¿qué pasa si en el 2030 yo me vuelvo a lanzar? Las reglas del juego que hizo Óscar Arias, junto con esa Sala, me permitirían hacer eso y eso fue lo que pasó con el señor Bukele también”, expresó el presidente.

LEA MÁS: Politólogo: “El presidente Rodrigo Chaves es un campeón de la irreverencia”

Sin embargo, Chaves no tiene claro que para que eso pueda pasar, deben haber pasado ocho años de su gobierno, según lo que indica la Constitución Política, por lo que podría aspirar a llegar nuevamente al poder hasta el 2034.

El artículo 132 de la Constitución Política dice lo siguiente:

“No podrá ser elegido presidente ni vicepresidente: El que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años”.