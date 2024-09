Rodrigo Chaves enciende las alarmas: “Llama al pueblo, como un general frente a su tropa”

En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves usó un lenguaje violento hacia quiénes no están con él. Prensa Casa Presidencial.

Rodrigo Chaves usó la conferencia de prensa de este miércoles para lanzar alarmantes señales de llamados a la violencia solapados.

El mandatario aprovechó el espacio semanal --que se supone que es para informarle al pueblo su trabajo-- para darle su total apoyo a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y al mismo tiempo cuestionar el trabajo del Ministerio Público por la detención de ella y de siete personas más involucradas en el caso, el lunes anterior.

En el llamado “Caso Barrenador” se investiga un aparente sobreprecio en los contratos adjudicados por la Caja a cuatro cooperativas y una asociación médica para operar los ebáis por 10 años, cuando lo permitido por ley son cuatro años.

Chaves intentó ser mesurado en su mensaje, sin embargo, lanzó frases catalogadas como delicadas y que podrían poner en peligro la institucionalidad del país.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves pidió un aplauso para persona que no se baja ni con aceite y en redes hicieron fiesta

“La Fiscalía sabe que cometió un grave error, para ser generosos con ellos. Muy fácil, para un fiscal, mandar a esposar a una mujer que se entregó de forma voluntaria en el OIJ. Se puso a la orden, se ofreció, ella estaba pasando un fin de semana en el sur.

“Qué fácil y cobarde es enviarla a una perrera, como si fuera una narcotraficante peligrosa. No me queda la duda de que lo hizo la Fiscalía fue montar un show, amedrentando a doña Marta; le pusieron grilletes, la tuvieron en celdas judiciales. ¿Era necesario hacer un uso desproporcionado de violencia?, ejercida por quien tiene que cuestionar nuestra legalidad”, afirmó Chaves.

Pero no sólo eso: el mandatario aseguró que en este caso no hubo delito, pues la contratación de los ebáis “no está en firme”, aunque horas después el periódico La Nación desmintió lo dicho por él, por Laura Fernández, ministra de la Presidencia, y por Pilar Cisneros, diputada oficialista, pues según la Contraloría General de la República, dichas adjudicaciones sí están en firme.

El presidente salió en defensa de la presidenta ejecutiva de la Caja Marta Esquivel, quien está cuestionada por un tema relacionado a ebáis. John Durán. (JOHN DURAN)

“Para el presidente, los que no estén con él son corrputos y los únicos buenos son sus diputados, su gabinete, sus presidentes ejecutivos”. — Francisco Barahona, politólogo.

Chaves finalizó su discurso haciendo un llamado a la población: “Estén listos, porque, Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”.

LEA MÁS: Presidente del Poder Judicial manda contundente recado a Rodrigo Chaves y rechaza lo que dijo

“No voy a permitir que se imponga el autoritarismo del fiscal general (Carlo Díaz) y la matonería con la que actuaron. Hoy es Marta Esquivel, pero mañana pueden ser ustedes. Vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted compartiota? Ahí le dejo la bola, picando en el punto de penal.

“Por favor estén atentos, porque si por la víspera se saca el día, lo que pasó con el allanamiento del Ministerio de Salud, el tema del cierre del Parque Viva, ahora con este segundo disparo de amenaza, la detención de doña Marta y otras siete personas, son malos símbolos. Ustedes costarricenses son muy inteligentes, estén listos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer ciervos menguados”, afirmó.

Para el experto, a Chaves le encanta agarrarse con todo el mundo. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Peligroso

Francisco Barahona, experto en política, escuchó cada una de las frases que arrojó el presidente durante su intervención, que duró cerca de 50 minutos, y se mostró bastante preocupado por los llamados que hizo Chaves.

“Esta conferencia de prensa es una declataroria de guerra contra los partidos políticos tradicionales y la Asamblea Legislativa. Se va contra la Fiscalia y los magistrados a nivel personal, los menciona, pide explicaciones y dice que si no es el fiscal, tendrán que responder sus superiores.

“Llama al pueblo, como un general frente a su tropa y les dice: ‘cuidado, estén dispuestos porque a lo mejor tendrán que ir a la guerra’. Vi un gabinete atrás del presidente, sólido, callado, más como un rebaño que como un cuerpo colegiado, donde la critica probablemente no existe”, argumentó Barahona.

LEA MÁS: Marta Esquivel ya salió de los Tribunales, pero tendrá que volver este jueves, vea por qué

El experto también analizó el lenguaje del mandatario, pues en su criterio, Chaves habla como si tuviera un 80 por ciento de aprobación del pueblo.

“Él habla seguro de que el pueblo lo va a apoyar, pero lo que está haciendo es sublevando al pueblo, en términos de que actúa como un comandante en jefe.

“Le resta cualquier posibilidad de objetividad al fiscal, le exige explicaciones y lo está poniendo al nivel de su persona, pero no entiende que el del fiscal es un puesto técnico, no es un puesto político y lo que hace es decir que quienes no creen en él son personas malvadas, peligrosas”, destacó.

Para el analista, el llamado a la violencia que hizo Chaves debe ser frenado por los demás poderes de la República.

“Nunca he visto a un presidente usando un lenguaje de esa naturaleza. Lo que hace hoy, es casi un llamado pre revolucionario, debe ponernos en alerta a todos, pero sobre todo a la institucionalidad, porque el presidente se ha puesto a pelear con todos.

“Y usa términos muy delicados, de cara a las elecciones nacionales, lo que puede tensar aún más la situación y nos puede dividir como pueblo. En la próxima encuesta el presidente podría tener un bajoanzo grande, pero eso dependerá de que los demás poderes le den la cara al presidente”, añadió.