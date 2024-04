Rodrigo Chaves le envió una carta a Rodrigo Arias, ¿qué será lo que le escribió?

El presidente de la República Rodrigo Arias le respondió de manera formal al presidente del Congreso Rodrigo Arias. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente de la República Rodrigo Chaves le envió una carta a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la negativa del diputado de asistir a una reunión entre ambos, programada para este viernes.

En el documento, que fue compartido por Casa Presidencial, el mandatario lamentó la decisión de Arias y negó que sus declaraciones sean ataques dirigidos a socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría General de la República.

Arias declinó ir a Casa Presidencial este viernes, luego de que el martes anterior, Chaves criticara a los diputados liberacionistas Katherine Moreira y Geison Valverde por no estar en una actividad que se llevó a cabo en Limón. Alzando la voz cuestionó el compromiso de ambos para buscar soluciones en pro de la provincia caribeña.

En el mismo encuentro y fiel a su estilo, le tiró nuevamente a la contralora Marta Acosta porque, según él, la Contraloría General de la República frenó un proyecto para construir una terminal de cruceros en Limón.

El miércoles, durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno, Chaves dijo que no se iba a callar y respondió a quienes no le gustan sus comentarios: “Si no les gusta, qué pena”.

Compromiso

En la carta, el mandatario expresó que “su preferencia es siempre el diálogo respetuoso, pero ante todo franco y transparente ante la opinión pública”.

También confirmó su compromiso para solucionar los problemas del país.

“El país clama por sinceridad y franqueza. El pueblo clama por transparencia y está cansado de la forma tradicional de hacer política”, destacó y, además, agregó que las cosas que dijo sobre los legisladores no son ataques.

“Usted sabe que mi pregunta sobre la ausencia de los diputados Moreira y Valverde no son ataques infundados que provocaron socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría General de la República. El pueblo sabe que esa afirmación de parte suya es demagogia pura”, comentó.