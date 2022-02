Rodrigo Chaves les dijo a los obispos que quiere un Estado laico

Rodrigo Chaves, candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático (PSD), se reunió este martes con los 9 obispos de la Conferencia Episcopal y les dijo que quiere un Estado laico.

Un Estado laico es uno en el que los asuntos de la Iglesia y de la administración del país no se mezclan.

“Les dije que comparto la visión del papa Francisco de que los Estados no tienen religión, pero que hay que manejar con mucho cuidado cualquier cambio en la Constitución, incluyendo el artículo 75 (que reconoce a la religión católica como la oficial del Estado), para que no genere resultados negativos que no queremos tener”, dijo Chaves.

Los obispos atendieron a Chaves en medio de la asamblea ordinaria 123 de la Conferencia Episcopal, respondiendo a una solicitud del candidato.

Chaves dijo que pidió la reunión para contarles a los obispos su visión sobre cómo su partido, si llega a la presidencia, quiere arreglar los tres problemas principales que, según él, tiene el país: falta de trabajo, alto costo de la vida y la corrupción.

Reunión. La Conferencia Episcopal atendió al candidato presidencial Rodrigo Chaves. Cortesía.

“La mayoría de los costarricenses somos gente creyente, independientemente de una denominación común. La Iglesia católica representa las creencias históricas y de una proporción alta de la población y, como el resto de la sociedad, tiene un papel que jugar. Soy un hombre de fe y creo que ellos (la Iglesia) puede contribuir”, agregó el candidato.

El aspirante piensa que la política y la religión no deben mezclarse, pero eso no significa, aseguró, que un candidato presidencial deba ocultar su fe.

Sobre cómo sería la relación y la comunicación con la Iglesia católica en un supuesto gobierno suyo, el candidato respondió que cordial, constructiva y de colaboración.

En cuando al tema del aborto, del que hablaron. Chaves les dijo a los obispos que no está de acuerdo con el aborto libre y seguro en Costa Rica, pero que la norma técnica (que lo permite) no la van a tocar.

José María Figueres, candidato del PLN, se reunió con los obispos el lunes por la tarde.