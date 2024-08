¿Rodrigo Chaves mete prostitutas a fiestas en su casa? Esto fue lo que dijo el presidente

Rodrigo Chaves habló de las fiestas con prostitutas que supuestamente hace en su casa. (Rafael Pacheco)

Rodrigo Chaves se refirió este miércoles a las habladurías de que supuestamente hace constantes fiestas en su casa y mete prostitutas.

El mandatario aprovechó una pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno sobre cómo está su salud, luego de que hace dos semanas anunciara que se haría unos exámenes médicos, y aseguró que todo está bien.

“Estoy, gracias a Dios, en perfecto estado de salud, el cáncer de páncreas que le mandaron a preguntar a doña Pilar no existe, me hice una batería de exámenes, pero de todo y todo salió mucho mejor que mi promedio. No, no soy alcohólico. No, no estuve en el (hospital) Cima. No, no hay fiestas con prostitutas en mi casa. No, no tengo mal aliento... ah, no me estoy divorciando ni estoy divorciado, a lo que llega la gente.

“Para alegría de algunos y enorme furia de otros nada de esos rumores son ciertos y se van a poner peor”, dijo el mandatario.

El presidente dice que los chismes de las fiestas en Monterán son puras mentiras (Rafael Pacheco)

Las declaraciones del presidente se deben a que hace días circulan en redes sociales informaciones de que, supuestamente, él se pega unas borracheras terribles en constantes fiestas que hace en su casa y a las que llegan prostitutas, incluso se ha dicho que los vecinos de Monterán, lugar donde vive Chaves, habrían organizado una reunión para hablar sobre el tema porque están preocupados por la situación; sin embargo, el mandatario dice que nada de eso es cierto.

También anda el chisme de que se habría divorciado de doña Signe Zeicate y que habría un acuerdo de confidencialidad con ella para que no se de a conocer la separación hasta después de que termine su gobierno.

La Teja mandó a preguntar a Migración si doña Signe había salido del país recientemente y se nos informó que salió el 11 de junio, pero ya regresó, lo hizo el 13 de agosto, es decir, estuvo fue de Costa Rica dos meses.

Chaves aseguró que si el estuviera enfermo se lo diría a población porque siente que es su obligación informar esas cosas, pese a que sean personales.