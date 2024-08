Rodrigo Chaves no ha firmado ley de seguridad aprobada por diputados que jode a los narcos

Rodrigo Chaves tiene frenada una importante ley en materia de seguridad que fue aprobada por los diputados hace dos semanas y que tiene como fin evitar que los narcos y otros delincuentes extranjeros vengan a hacer daños a Costa Rica.

Se trata de la iniciativa que prohíbe la naturalización a quienes hayan sido condenados, en los últimos 10 años, a más de tres años de prisión, en Costa Rica o en el extranjero y entre los delitos que penaliza están el narcotráfico y el lavado de plata.

Además, permite al Estado quitarle la nacionalidad a quienes hayan dado datos falsos en el proceso de naturalización.

Según informó un funcionario de la Asamblea Legislativa, hasta este miércoles el mandatario Chaves aún no le había puesto la firma al documento para que se convierta oficialmente en ley de la República, argumentando que estaba a la espera de unos informes de distintos ministerios para analizar si vetaría la ley.

La ley fue propuesta por el diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y su compañero de bancada Danny Vargas y también especifica que en los casos en los que un extranjero busque la nacionalización y tenga procesos penales pendientes (dentro o fuera de Costa Rica), se tomarán medidas legales que permitan suspender el trámite de solicitud de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva.

Llama mucho la atención la negativa del presidente Chaves de no firmar la ley ya que en muchas ocasiones ha dicho que los diputados no quieren trabajar y que no se ponen las pilas con los proyectos tan urgentes en materia de seguridad y en este caso es él quien está atrasando la tramitación de la ley.

La Teja consultó a Casa Presidencial a qué se debe el atraso en la firma y nos dijeron que iban a recopilar la información necesaria para dar una respuesta.