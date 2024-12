A Rodrigo Chaves se le borró la memoria y dice que no ataca la Asamblea Legislativa

Al presidente de la República, Rodrigo Chaves, pareciera que algunas cosas se le olvidan muy rápido, pero muy rápido.

Este miércoles el mandatario se enojó muchísimo porque un periodista le dijo que hacía constantes ataques a la Asamblea Legislativa. Chaves asegura que eso no es verdad, pero sus propias palabras lo traicionan.

Rodrigo Chaves dice que él no ataca a la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco)

Todo se dio en la conferencia de prensa de los miércoles cuando el comunicador Danilo Chaves, del medio La Reacción, le consultó a Chaves cuándo iba a firmar una ley que fue aprobada por los diputados en octubre pasado, pero en su pregunta usó una frase que a Chaves le cayó como una patada en el estómago.

“La consulta es sobre el proyecto de ley, que ya es ley, ya fue aprobado en segundo debate y demás, de la condonación de deudas de cargas sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social, este proyecto se aprobó el 28 de octubre por parte de los diputados, sabemos pues que usted no es muy afecto a lo que haga la Asamblea Legislativa, pero ya fue aprobado... (en ese momento el presidente Chaves interrumpió bravísimo a Danilo).

“¿Qué quiere decir usted con eso, Danilo? Que yo no soy afecto a lo que hace la Asamblea Legislativa, eso es una afirmación, quiero que la explique... le estoy preguntando en esa introducción editorial que hace... barájeme eso despacito, ¿qué quiere decir?“, dijo el presidente.

A cada rato el presidente le tira a los diputados, pero ahora no se acuerda. (Marvin Caravaca)

El periodista volvió a tomar la palabra para hacer la pregunta, pero el mandatario lo volvió a interrumpir y le volvió a pedir que le explicara qué había querido decir.

“¿Qué quiso decir usted con eso, señor periodista?“, insistió el presidente.

Danilo le respondió que era bastante evidente y público que él hace continuos ataques a la Asamblea Legislativa, pero aunque parezca mentira el presidente dijo que eso no era verdad.

“No, señor, yo desafío las acciones de la Asamblea Legislativa y tenga más respeto con sus afirmaciones y haga la pregunta que quiere hacer”, dijo el mandatario.

En ese momento Danilo consultó cuándo iba a firmar la ley, ya que habían pasado 27 días desde que se aprobó.

Al final el presidente le respondió claramente enojado que él lo haría cuando debía de hacerlo y no dio un plazo.

Hasta de idiotas ha tratado Rodrigo Chaves a los legisladores. (John Durán)

¿Se le olvidaron a Rodrigo Chaves todos los ataques?

Aunque el mandatario aseguró que no ataca a la Asamblea Legislativa, esa afirmación se cae con solo hacer un poquito de memoria, pero muy poca, por ejemplo, este miércoles lo hizo.

“Al menos que a la Asamblea Legislativa, como la diputada Johanna Obando del partido PLP, defensora de Huawei y ahora defensora de los contrabandistas de ganado y lavadores de ganado, al menos que algunos suficientes diputados quieran seguir ese paso de la diputada Obando, esto se acabó, porque sería un descaro enorme que no voten esta ley pronto, es decir para ayer”, dijo Chaves en referencia a la trazabilidad de ganado.

Pero hay más, por ejemplo, el 14 de noviembre pasado Chaves dijo una mentira para atacar a los diputados y dejarlos en mal ante los afectados por las lluvias. Mientras repartía las ayudas enviadas por El Salvador se dejó decir a uno de los afectados que los diputados no querían que les dieran esos paquetes, cuando eso era mentira; también dijo que los legisladores querían que botaran la comida cuando no era verdad.

Además, el 23 de octubre, el presidente explotó en conferencia contra dos diputados y los insultó por haber cambiado su voto en la moción que aumentó a un 2% la plata que se le daría al FEES el próximo año.

“Eso es ser verdaderamente desgraciados y malnacidos, pero nosotros sabemos quiénes son, un saludo Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, que Dios los perdone, y a todos los que han estado regalando la plata del presupuesto nacional, que Dios los perdone", dijo el mandatario.

El 30 de setiembre se dio otro ataque de furia por parte de Chaves contra los legisladores, esa vez los trató hasta de “idiotas”.

El mandatario cuestionó la solicitud de negociación política que los partidos le piden constantemente; la comparó con los ataques de filibusteros.

Aseguró que en el Congreso pasan “haciéndose los tontos, actuando como tontos o siendo tontos”, además, rechazó las acusaciones que le hicieron el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y la independiente Gloria Navas, de llamar al pueblo a la sedición.

“Decir que yo soy un sedicioso, como dicen algunos idiotas en el Congreso, eso no tiene nada que ver con sedición, no entienden siquiera lo que significa, pero la cabeza no les da ni para... mejor me callo”, declaró Chaves.

Estos son solo algunos de los ejemplos de las veces que el mandatario ha atacado a los diputados y que él no recuerda.