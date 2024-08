Rodrigo Chaves se metió con un corresponsal de guerra muy experimentado

Rodrigo Chaves, presidente de la República, le ha alzado bronca, en dos conferencias de prensa, a Héctor Guzmán, un experimentado periodista que no se le arruga a nada porque ya pasó por donde verdaderamenta asustan: dos guerras y sobrevivió una semana en la selva colombiana con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

El presidente Rodrigo Chaves le está alzando bronca un periodista que ha estado en guerras de verdad. (Cortesía)

Hablamos de un verdadero corresponsal que ha estado cerca de balas y bombas en guerras tan fuertes como la de Irak contra un grupo de países encabezados por Estados Unidos, entre 2003 y 2011. También en conflictos armados en Pakistán, Afganistán, Israel y Jordania.

Además, el experimentado comunicador informó desde Ucrania tras la invasión, que se mantiene hasta el día de hoy, de Rusia.

En todos esos conflictos su vida siempre estuvo en riesgo.

“No sé cómo evolucionará esto, los rusos avanzan y no sé qué tan rápido podrían controlar esta ciudad, no sé si la bombardearán y si podré salir vivo de aquí. No sé cómo o por dónde podré salir, solo le pido a Dios que me proteja. No estoy sufriendo nada, tengo techo, comida y trabajo. Solo hay un poco de riesgo”, nos comentó desde Ucrania en una nota que publicamos en el 2022.

Primer ataque

El miércoles 10 de julio, en la conferencia de prensa acostumbrada tras el Consejo de Gobierno, fue cuando Chaves comenzó a tirarle a Guzmán y este se le plantó firme, pero educado.

Guzmán cubrió la invasión de Rusia a Ucrania. (Cortesía)

Guzmán llegó a Casa Presidencial ese día como parte de su trabajo con el medio de comunicación Stay TV, en busca de un criterio presidencial sobre el por qué el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) no había cumplido con una resolución de la Sala IV, del 2019, en la cual se ordenaba la delimitación de 188 hectáreas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

LEA MÁS: “Sí, me pegué ¢200 millones en la lotería y los invertí en un restaurante”

En medio de la pregunta, Guzmán le dijo perspicaz al presidente, pero con mucho respeto. Eso como que no le gustó a Chaves, quien como que se chiveó.

“El perspicaz es usted, yo soy sencillito, como una pijama de la Caja y usted al hacer la pregunta está argumentando uno de los lados en el tema de disputa, usted dice que se apropiaron ilegalmente, cuando el tema de debate es si hay legalidad.

El periodista respondió: “Si nos vamos a respetar, respetémonos juntos, porque si yo siento que me está faltando el respeto, me abre la puerta, y créame que yo también soy muy grosero. Respetémonos, yo no estoy preguntando nada que esté fuera de la ley, mi pregunta es válida”.

A partir de ese día, como que el conflicto quedó servido en la mesa.

Chaves señaló con el dedo índice y hasta le gritó que se callara al periodista Héctor Guzmán.

Chaves quedó picado

Quedó claro que aquel 10 de julio el mandatario quedó con sangre en el ojo y que en la primera que pudiera iba a seguir la bronca. Dicho y hecho, ese día llegó, fue el 30 de julio durante una conferencia urgente convocada por la Presidencia de la República para hablar de la ley jaguar.

Guzmán, tranquilamente, le hizo una pregunta a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, sobre un fallo de la Sala Cuarta sobre la ley jaguar. Cuando la ministra estaba respondiendo, Guzmán habló para hacerle una corrección y ahí se aprovechó Chaves para sacarse el clavo.

LEA MÁS: Periodista tico-colombiano Héctor Guzmán está en Ucrania: “No sé si podré salir vivo de aquí”

“No, mire, tenga respeto, está hablando la ministra, por favor. Usted ha sido muy irrespetuoso. Se calla, se lo digo y la deja terminar, y si tiene repregunta, la hace. Punto. A mí no me venga con ser muy perspicaz”, se alteró el presidente del país, demostrando que la palabreja perspicaz no le bajó ni con aceite.

Sin argumentos

Conversamos con don Héctor para ampliar precisamente sobre esos episodios y nos explicó, a su criterio, por qué Chaves se puso así con él.

“Cuando el presidente no tiene argumentos y no logra enredar a la persona con la cual está hablando, comienza a descalificarla y a gritar. Así ha sido siempre en su gobierno. El 30 de julio me cayó con un grito, creo que está muy sensible desde que la Sala Constitucional le tiró abajo la ley jaguar”.

El presidente Chaves se metió, según él, a defender a su ministra de la Presidencia, Laura Fernández. (JOHANFRED)

-¿Le asusta el presidente Chaves?

Me asusta en la medida en que no tenga respuestas claras y quede en evidencia la manipulación. Me asusto, porque hay gente que le cree.

-¿Teme que no lo dejen entrar más a Casa Presidencial?

No creo que el presidente sea tan poco inteligente como para cerrarle las puertas a un periodista que siempre ha sido respetuoso.

-¿Por qué cree que Chaves quedó con sangre en el ojo?

Porque le he hecho siempre preguntas muy serias y bien documentadas. Yo llevo documentos a las conferencias, no me invento nada ni tengo que interpretar nada, todo está en documentos.

-¿Realmente no lo asusta Chaves?

Las balas del presidente no me asustan. Lo que sí me asustan son sus discursos incendiarios, como el de la gira a Guanacaste, por la Anexión. Un presidente debe llamar a la conciliación nacional, tender puentes y no incendiar al país.