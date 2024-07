Rodrigo Chaves se paseó en la fiesta de los 200 años de la Anexión por andar haciendo politiquería

Las celebraciones del Bicentenario de la Anexión estuvieron empañadas de varios momentos bochornosos del presidente Rodrigo Chaves. Captura de pantalla.

Rodrigo Chaves, presidente de la República, desaprovechó la oportunidad de celebrar por todo lo alto los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica por estar politiqueando con la ley jaguar y por estar tirando para arriba a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

Chaves llegó desde el lunes anterior a Guanacaste, en donde participó en algunas actividades en Santa Cruz, Liberia, Abangares, Carrillo, La Cruz y este jueves se concentró en Nicoya, en donde entregó una ofrenda al monumento de la Anexión, dio un mensaje en el Concejo Municipal de Nicoya y luego presidió el Consejo de Gobierno, que se llevó a cabo en el parque Recaredo Briceño, frente al templo colonial.

Lo que pudo ser una fiesta llena de color, en una mañana llena de sol se vio opacada por los mensajes que lanzó el presidente y la poca participación de los nicoyanos porque aquello estaba peladísimo. Si no nos cree, vea la imagen de acá abajo.

El parque de Nicoya lucía pelado, pocas personas acudieron para ver los discursos de Chaves y sus ministros. Captura de pantalla.

Las imágenes no mienten: durante la mañana no había ni 150 personas disfrutando de los actos oficiales de un bicentenario histórico.

Como si fuera poco, Chaves se mostró más eufórico de la cuenta y en más de una ocasión gritó “jaguar, jaguar”, moviendo sus brazos, con un peluche de un felino en la mano. También les dijo te amo a los presentes, una frase poco expresada por un mandatario.

Protestas

La mañana de este jueves, Chaves fue recibido por protestas de parte de estudiantes, arroceros y trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Imágenes de La Voz de Guanacaste mostraron a los trabajadores del ICE que llegaron para entregarle al presidente una carta para que reconsidere su posición sobre el proyecto de ley de “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, una iniciativa que el gobierno convocó en la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, productores arroceros marcharon por las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a la ruta del arroz y que, según ellos, ha provocado miseria y la muerte del sector arrocero.

Chaves nunca soltó el jaguar de peluche que le regalaron. Captura de pantalla.

“Estamos en contra de la baja de aranceles, que en nada ayuda al sector productor ni al consumidor, lo que hizo fue ayudar a sus amigos que le financiaron la campaña al gobierno”, destacó Luis Gerardo Corea, productor, en declaraciones al medio local.

Estudiantes también se tiraron a la calle para defender el acceso al agua contra los recortes a la educación. Las protestas de los estudiantes no fueron bien vistas por un grupo de pescadores, quienes llegaron a acuerpar al presidente y expulsaron a los jóvenes que llegaron a manifestarse pacíficamente.

Antes del inicio del Consejo de Gobierno, grupos de bailes folclóricos le pusieron el sabor a las fiestas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Una plaza pública

El mandatario no se guardó nada en sus discursos y aprovechó cada minuto que tuvo frente a un micrófono para hablar de su proyecto estrella: la ley jaguar, con la que quiere convocar a un referéndum.

Cuando finalizó la sesión del Concejo Municipal de Nicoya, Chaves y su equipo comenzaron a caminar para saludar a los presentes. Una señora le regaló un jaguar de peluche que lo acompañó en el Consejo de Gobierno.

Durante los primeros minutos del Consejo de Gobierno, que fue abierto al público, Chaves pidió a los asistentes que se apoyara con aplausos a la ministra de Educación Anna Katharina Müller, quien recibió un voto de censura de 33 diputados el pasado 17 de julio.

En todo ese tiempo Chaves tuvo bien cerquita a la actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien no se le despegó al mandatario.

Chaves y Fernández caminaron juntitos y la ministra aprovechaba cada saludo que le daban al mandatario para sonreír y también saludar a los presentes. Esta cercanía no la tuvieron ni siquiera los vicepresidentes Stephan Brunner ni Mary Munive.

El parque de Nicoya lucía vacío, mientras el presidente daba su discurso. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Política promocional

El miércoles, Chaves y su gabinete inauguró con bombos y platillos las mejoras --sí, mejoras, no la construcción total-- del puente La Amistad, luego de estar cerrado por unos meses.

El politólogo Gustavo Araya fue tajante y criticó que un presidente no se debe dedicar a inaugurar mejoras y además analizó otras conductas del mandatario.

“Cuando un presidente celebraba el poner una primera piedra en un proyecto se le criticaba y se está cayendo en la misma mediocridad o peor de los gobiernos anteriores. Esto es un evento más promocional que otra cosa”, manifestó.

El experto lamentó que un espacio tan importante como el bicentenario de la Anexión se usara para hacer propaganda política.

“La intención de que los diputados y el Poder Ejecutivo se encuentren en este tipo de celebraciones es hacerle ver a la gente que están cercanos, que puedan conversar con los pobladores y trasladar sus necesidades y preocupaciones.

“También se aprovecha para ver las prioridades que hay en la zona y tomar acuerdos para ofrecer soluciones y dar rendición de cuentas, pero lo que tuvimos fue que no se habló de proyectos como agua para Guanacaste, no se están dando soluciones para el agro ni el turismo y no se dijo nada para combatir la pobreza”, afirmó.

Algunas personas llegaron con mensajes de apoyo a la ley jaguar. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Para Araya, el que Chaves tuviera un peluche en el podio presidencial fue una falta de respeto a la investidura presidencial.

“Redujeron todo esto a un tema de política promocional, yo me imagino que cuando se graduó de la universidad no se puso una cola de un jaguar. Nunca he visto a un expresidente de la República usando un peluche en un podio o una nariz de payaso, siento que con esto sigue degradando la figura del presidente, la imagen del Estado”, añadió.

Sobre Laura Fernández, el experto fue claro: aparece en cuanta actividad haya, para promocionar su campaña electoral.

“Anteriormente imulsaba al exministro Luis Amador y ahora depositó su confianza en Fernández para ofrecerla como candidata presidencial del chavismo. Esto se trata de una campaña electoral adelantada”, aseguró.

El politólogo también cuestionó las expresiones de amor de Chaves.

“No sé por qué hay cosas que a él se le justifican y a los otros expresidentes no. ¿Qué pasaría si Laura Chinchilla le dijera a alguien que lo ama?, ¿no se criticó a Luis Guillermo Solís por andar vestido de bombero?, creo que algunos permiten que Chaves haga cierto tipo de cosas.

“No es una gira de una estrella de rock, es de alguien que debe gobernar para todos, tiene a la mitad del país que no goza de su popularidad y, ¿a ellos qué, ¿los odia? No tiene que decirle a nadie que los ama, el presidente no debe manifestar sus sentimientos, está para que gobierne a todos”, concluyó.