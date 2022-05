Rodrigo Chaves sobre ciberataques: “Gente dentro del país está colaborando con Conti”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no se guardó nada este lunes al dar a conocer los efectos de los ciberataques del grupo Conti, los cuales han afectado a 27 instituciones públicas desde abril pasado.

El presidente Rodrigo Chaves afirmó que estamos en guerra. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Estamos en guerra y esa no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético, por eso hemos declarado un estado de emergencia nacional para enfrentar esa amenaza. La guerra, y no estoy exagerando, es contra un grupo terrorista nacional que aparentemente tienen filibusteros en Costa Rica que están traicionando a la patria”.

La afirmación la hizo durante una conferencia de prensa convocada en Casa Presidencial para declarar el tema como emergencia nacional y dar cuenta de la estrategia a seguir contra estos ataques.

Chaves informó que de las 27 instituciones afectadas, nueve de ellas han sido golpeadas de manera significativa, entre las cuales destaca el ministerio de Hacienda, que fue el primer blanco de los ciberdelincuentes.

Según dijo, “desafortunadamente” todavía no hay un diagnóstico de la magnitud del perjuicio. Aseguró que la administración de Carlos Alvarado ocultó información sobre la afectación.

“El gobierno anterior nos deja esta tarea. Desde el 17 de abril, que empezó el ataque y al 8 de mayo francamente se hizo muy poco. De hecho, hubo falta de coordinación, negación de información a los diferentes elementos que había que involucrar para salir adelante”, reprochó el gobernante.

Cobro de impuestos afectado

“No estamos pudiendo cobrar impuestos por el sistema tradicional. No sabemos, no tenemos información de quién nos está pagando los impuestos bien o mal. Hay una gran afectación sobre los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones, ya que el sistema Tica de Aduanas, no está funcionando, no sabemos ni cómo avanza la ejecución presupuestaria”, alertó.

Por su parte, el nuevo jerarca del Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Carlos Enrique Alvarado, secundó el reclamo contra la anterior administración.

“El estado de la situación es crítico y se pudieron haber hecho mejor las cosas”, expresó.

El ministro dijo que trabajan con agencias internacionales para atender la situación. Además, como acción primaria para enfrentar esta crisis, dijo Alvarado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ayudará a realizar un monitoreo en las instituciones para determinar cómo están en el ámbito de la ciberseguridad.

Entretanto, Hacienda continuará en el proceso de sanitización de todas sus computadoras, por que seguirá con procesos manuales como contingencia.

Los ataques del grupo de ciberdelincuentes conocido como Conti comenzaron el 18 de abril en el Ministerio de Hacienda, cuando vulneraron el sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) y el de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), administrado por Aduanas. Se estimó que incluso hubo exposición de información de los contribuyentes.