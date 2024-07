Rodrigo Chaves tomó la decisión que muchos imaginaban por voto de censura contra ministra del MEP

El presidente defendió a la ministra de Seguridad, Anna Katharina Müller. Foto: MEP

Rodrigo Chaves tomó la decisión que muchos imaginaban con respecto al voto de censura que 33 diputados le dieron a la ministra de Educación Anna Katharina Müller.

Y no, no fue despedir a la ministra, sino todo lo contrario, la respaldó y además se puso a pelear con los diputados que votaron a favor de la medida.

“Ese voto de censura es irrelevante y la ministra continuará con todo el apoyo del Gobierno, ¿por qué es irrelevante? primero porque es una administración, segundo ¿de quién viene? esto es una sacada de clavo”, tiró Chaves.

El presidente, como era de esperarse, le mandó filazos a Liberación Nacional, al Frente Amplio y a la Unidad Social Cristiana.

LEA MÁS: ¿Qué representa el voto de censura que recibió la ministra de Educación?

33 diputados votaron a favor el voto de censura. Fotos: Mayela López. (Mayela López)

LEA MÁS: La romería 2024 será la más vigilada de la historia

“El PUSC ya le tengo la razón, no les voy a decir porque no he hablado con estos diputados, yo no ando atancando por detrás, pero les va a tocar un poquito de explicación mía de por qué el PUSC se saca el clavo. Pero lo que no dicen los diputados es que hay 16 carreras nuevas técnicas, que ningún niño que no sabe leer ni escribir lo pasan de nivel como antes, que cinco mil bachilleres que ya habían perdido la esperanza se lograron graduar”, dijo Chaves defendiendo a la ministra

“Una sacada de clavo de un grupo de diputados, porque yo no ataco a la Asamblea Legislativa como institución, pero esos 33 diputados conforman el grupo legislativo que tiene una negativa, una sanción, un escarnio de más del 85% de los costarricenses, superados en esa censura solo por partidos políticos “, agregó.